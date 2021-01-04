Millet İttifakı'nda çatlak! Demokrat Parti seçimlere tek başına girecek

Türkiye son dönemlerde seçim ittifaklarını sürekli konuşuyor. Bir tarafta AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı diğer tarafta ise CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve her ne kadar adı zikredilmese de HDP'nin de olduğu Millet İttifakı bulunuyor.

2023 yılında yapılacak seçimler için şimdiden kulislerde flaş bir iddia ortaya atıldı. Cumhuriyet'in haberine göre Millet İttifakı arasında yer alan Demokrat Parti'nin 2023 yılında yapılacak olan seçimlere ittifak çatısı altında girmeyecek. Bunun nedeni olarak da HDP’nin, “doğrudan ya da dolaylı şekilde Millet İttifakı’na destek verebileceği olasılığı” olduğu ifade edildi.

DP'nin milletvekili aday listelerini ve kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağı belirtiliyor.

DİYARBAKIR ANNELERİNİ ZİYARET EDECEKLER

Cumhuriyet’in haberine göre; DP, yeni yol haritası kapsamında ilk ziyaretini de salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerine yapacak. Parti yöneticileri, “bu ziyaretin Cumhur İttifakı dışında kalan muhalefet partileri içindeki ilk ziyaret olması bakımından önem taşıdığını” ve “Millet İttifakı’na doğrudan bir mesaj verdiğini” ifade ediyor Partinin, 2023’e giderken çizgisini ise yine “güçlendirilmiş parlamenter sistem ve bütçe yetkisinin tamamen TBMM’ye verilmesi” oluşturacak.

DP LİDERİ UYSAL, SAADET LİDERİ KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

DP'nin lideri Gültekin Uysal ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu geçen hafta bir araya gelmişti. Uysal burada yaptığı açıklamada "Bu noktada geçmişte 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisiyle aynı ittifak içerisinde bulunduk. Kendi fikirlerimizi farklılıklar olmakla beraber medeni bir şekilde milletimizin önüne koyma imkanı bulduk. Önümüzdeki süreçte de bu ziyaretler dolayısıyla Türkiye'nin makulleşmesine hizmet etmek noktasında bir ortak anlayış birlikteliğimiz var. Ümit ederiz sadece bizlerin değil ama diğer önemli siyasi aktör ve paydaşlar da bu makul tutum içerisinde bir tavır sergilerler ki bugünkü kutuplaşmanın ülkeye hiçbir fayda getirmediğini hepimiz biliyoruz" diye konuştu.