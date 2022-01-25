Millet İttifakı'nda kriz çıktı! Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır açıklaması İYİ Parti'yi kızdırdı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 27 Ocak’ta Diyarbakır’a ziyarette bulunacak. Ancak ziyaretinin öncesinde Diyarbakır'a ilgili bir değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bu ülkede demokrasi olacaksa, bu ülkede herkes kimliğinden dolayı ötekileştirilmeyecekse, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer” sözlerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine ittifak ortağı İYİ Parti’li bir isimden yanıt geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır” dedi.

"HUKUKUN YEGANE ADRESİ ANKARA'DIR"

Yavuz Ağıralioğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Yavuz Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır! Diyarbakır dâhil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM'den geçer. TBMM'den geçmeyen ve her ferdini ayırmadan kucaklayamayan vizyonsuzluğun, memleketi 20 senede nereye getirdiği aşikârken Sayın Erdoğan gibi Diyarbakır vurgusu ile siyasi alan açmaya kalkmak, hatada ve aynı macerada ısrar etmektir. Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır!”