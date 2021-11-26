Millet İttifakı'ndan çatlak! Yan yana miting bile yapamıyorlar! Muharrem Sarıkayı yazdı: İYİ Parti ortak miting teklifini reddetmiş

Terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefeti miting yapmaya davet etmişti.

KILIÇDAROĞLU, DEMİRTAŞ'IN ÇAĞRISINA UYMUŞTU

Bu paylaşımın üzerinden saatler sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, 'Haydi meydana' diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!" ifadelerini kullanarak partisinin Mersin'de miting yapma kararı aldığını duyurmuştu.

İYİ PARTİ, MİTİNG ÖNERİSİNİ REDDETTİ

Bu gelişmeler sonrası Habertürk köşe yazarı Muharrem Sarıkaya'nın kaleme aldığı köşe yazısı gündeme bomba gibi düştü. Sarıkaya bugün kaleme aldığı köşe yazısında İYİ Parti'ye ittifak ortaklarından ortak miting önerisi geldiğini, partinin ise bunu reddettiğini ifade etti.

Sarıkaya yazısında ortak miting teklifinde bulunan partilerin adını zikretmezken şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti’ye ittifak ortaklarından “ortak miting” önerisi gelmiş; partinin Genel İdare Kurulu’nda konu masaya yatırılmış ve olumlu bakılmadığı bilgisinin iletilmesine karar verilmiş.

Bunun neden yapıldığını sordum, “Eğer birlikte miting yapmış olsaydık, bizimle beraber olmak isteyenlerin tercihini etkileyecektik” diye oldukça diplomatik yanıtla karşılaştım.

İki partinin farklı zamanlarda ve yerlerde miting yapması halinde getirisinin daha fazla olacağına da bu aşamada vurgu yapıldı."

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