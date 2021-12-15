Millet İttifakı'nın adı mı değişiyor? Barış Yarkadaş'tan flaş açıklama

Gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayınlanan bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Ali Babacan'ıın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağını öne süren Yarkadaş, ittifakın adının değişeceğini söyledi.

Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre bu 2 partinin katılmasıyla Millet İttifakı'nın yeni adı 'Büyük Millet İttifakı' olacak.

Aynı zamanda eski CHP milletvekili olan Yarkadaş'ın açıklamaları büyük ses getirdi. Programda dile getirdiği iddialar ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yarkadaş, tarih de verdi.

"DEVA PARTİSİ İLE GELECEK PARTİSİ OCAK AYINDA MİLLET İTTİFAKI'NA KATILACAK"

İddiaya göre; Ali Babacan'ın DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Millet İttifakı'na Ocak ayında katılacak.