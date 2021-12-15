İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, Silivri'de başladıNatürizm ne demek, TDK'ya göre Natürizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 15 Aralık 2021 ÇarşambaİYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e HDP tepkisi: Askerlerimize kurşun sıkanlarla beraber yürüyorsunuzMillet İttifakı'nın adı mı değişiyor? Barış Yarkadaş'tan flaş açıklamaMasterchef Bibimbap nasıl yapılır? | Malzemeleri nelerdir? | Bibimbap tarifiPsikopatolojik ne demek, TDK'ya göre Psikopatolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Rezan Epözdemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir görevinden istifa mı etti?Son dakika | Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladıGalatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den istifa kararı!
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Millet İttifakı'nın adı mı değişiyor? Barış Yarkadaş'tan flaş açıklama

Millet İttifakı'nın adı mı değişiyor? Barış Yarkadaş'tan flaş açıklama

Özel bir televizyon yayınlanan programda açıklamalarda bulunan Barış Yarkadaş, Millet İttifakı'na 2 partinin daha katılacağını belirterek Millet İttifakı'nın adının başına 'Büyük' ifadesinin ekleneceğini öne sürdü.

Millet İttifakı'nın adı mı değişiyor? Barış Yarkadaş'tan flaş açıklama

Gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayınlanan bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Ali Babacan'ıın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağını öne süren Yarkadaş, ittifakın adının değişeceğini söyledi.

Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre bu 2 partinin katılmasıyla Millet İttifakı'nın yeni adı 'Büyük Millet İttifakı' olacak.

Aynı zamanda eski CHP milletvekili olan Yarkadaş'ın açıklamaları büyük ses getirdi. Programda dile getirdiği iddialar ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yarkadaş, tarih de verdi.

"DEVA PARTİSİ İLE GELECEK PARTİSİ OCAK AYINDA MİLLET İTTİFAKI'NA KATILACAK"

İddiaya göre; Ali Babacan'ın DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Millet İttifakı'na Ocak ayında katılacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT