Millet İttifakı'nın ismi mi değişiyor? Masada hangi isimler var?

Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Saadet Partisi yer alıyorlardı.

Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Demokrat Partinin katılmasıyla da ittifak daha geniş bir hal aldı.

Muhalefet partilerinin liderleri geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek yuvarlak masa etrafında poz verdi.

İttifakın büyümesiyle liderler ittifak için yeni isim önerilerinde bulundu.

Şu ana kadar gündeme gelen yeni isim önerileri ise 'Büyük Millet İttifakı', 'Türkiye İttifakı', 'Vizyon İttifakı' oldu.

AYLARDIR NET BİR KARAR VERİLMEDİ

Konuyla ilgili Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, masadaki en sağlam isim önerisinin 'Türkiye İttifakı' olduğunu ve bu önerinin Kılıçdaroğlu tarafından 7 ay önce yani ağustos ayında yapıldığını belirtti.

Millet İttifakı, şu an hala isim konusunda belirsizlik yaşıyor.