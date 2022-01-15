Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali kimdir, neden öldü? Nereli, kaç yaşında? İşte, Aykut Edibali'nin biyografisi...

Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri de olan Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali hayatını kaybetti. Bunun hemen ardından vatandaşlar, "Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali kimdir, neden öldü? Nereli, kaç yaşında?" sorularına yanıt aramaya başladı. Haberimizde merak edilen tüm detaylara yer verdik. İşte, Aykut Edibali'nin biyografisi...

MİLLET PARTİSİ GENEL BAŞKANI AYKUT EDİBALİ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, AYKUT EDİBALİ'NİN BİYOGRAFİSİ...

Aykut Edibali, 13 Nisan 1942 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Afyon’da tamamlayan Edibali, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Yeni bir siyâsi hareket başlatıp, "Yeniden Millî Mücadele" ismiyle Türk siyasal ve sosyal hayatında lider olarak yerini aldı. Yeniden Millî Mücadele, Bayrak, Pınar, Çınar, Gerçek ve Çağrı gibi dergilerde düşüncelerini kaleme aldı. 1974 yılında yazdığı, Türkiye’nin Kıbrıs Politikası ne Olmalıdır adlı kitabında, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasını ve Ada'nın ilhakını önermiştir.

"Yeniden Millî Mücadele" kadroları, 1984 yılında Islahatçı Demokrasi Partisi'ni kurdu ve bu partide Aykut Edibali, Kurucu Genel Başkan görevini üstlendi. 1991 yılında üçlü ittifak diye anılan Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi arasındaki işbirliği içerisinde yer aldı. Kayseri Milletvekili olarak 19. dönemde TBMM’ye girdi. Islahatçı Demokrasi Partisi'nin 2. Olağan Kongresi'nde (23 Kasım 1992); Birlik Barış Partisi, Bayrak Partisi ve Millet Partisi, IDP partileri Millet Partisi çatısı altında birleştiler ve Millet Partisi'nin Genel Başkanlığı'na Aykut Edibali seçildi.

"Muhteşem Türkiye" olarak idealize ettiği siyasi projesi vardır. Millet Partisi'nin Mayıs 2012'de yapılan kongresinde tek liste ile aday oldu ve Genel Başkanlığa seçildi.

14 Ocak 2022 günü hayatını kaybetti.