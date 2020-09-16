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‘Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’ eseri Atatürk Araştırma Merkezi raflarında

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı raflarına Adnan Yılmaz tarafından kaleme alınan "Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy" başlıklı biyografik eser katıldı. Okuyucular, eserlere Atatürk Araştırma Merkezi genel ağ sayfasında yer alan e-mağazadan ulaşabilir.

‘Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’ eseri Atatürk Araştırma Merkezi raflarında

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, tüm hayatını şiirleri ve fikirleriyle Türk milletine adamış Mehmet Akif Ersoy'un biyografisini eserleri arasına kattı. İstiklal Savaşı sırasında şehir şehir, kasaba kasaba dolaşarak heyecanını ve umudunu milletiyle azim ve kararlılıkla paylaşan, yazılarıyla Anadolu'da bağımsızlık mücadelesini ateşleyen Mehmet Akif Ersoy'un biyografisini Adnan Yılmaz kaleme aldı. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan bu çalışma Türk milletinin ve Türkiye'nin geleceği olan genç nesiller için hazırlandı. Milli şairin hayatı kaleme alınırken akademik üslup kaygısı gütmeden edebi ve yalın bir anlatıma özen gösterildi. Bu nedenle çalışmanın tarihe olan ilginin artışında bir kapı görevi göreceği, okurun ön planda Mehmet Akif Ersoy'un hayatını öğrenirken, arka fonda tarihe de tanıklık edeceği düşünülmektedir.

Okuyucular, "Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy" eserine ve diğer eserlere Atatürk Araştırma Merkezi genel ağ sayfasında yer alan e-mağazadan https://emagaza-atam.ayk.gov.tr/detay/621/milletin-sesi-mehmet-akif-ersoy-2020 ulaşabiliyor.



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