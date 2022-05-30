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Milletler Ligi: Türkiye - İtalya voleybol maçı canlı izle | Türkiye - İtalya voleybol maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Milletler Ligi: Türkiye - İtalya voleybol maçı canlı izle | Türkiye - İtalya voleybol maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Milletler Ligi: Türkiye - İtalya voleybol maçı canlı izle | Türkiye - İtalya voleybol maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na damga vuran ve turnuvada sergiledikleri mücadele ile gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'nın ev sahipliğinde 31 Mayıs – 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan  FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. hafta karşılaşmasında sahne alıyor. İtalya ile karşılaşan milli takımın maçını canlı olarak izlemek isteyenler için Türkiye - İtalya voleybol maçı canlı izle | Türkiye - İtalya voleybol maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE |

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi 1.hatfasında İtalya ile oynayacağı maç, 31 Mayıs Salı günü  Ankara Spor Salonu’nda oynanıyor. Saat 18.00'da başlayan maç TRT Spor kanalından şifresiz olarak naklen ekranlara geliyor.

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi 1.hatfasında İtalya ile oynayacağı maç, TRT Spor kanalından naklen izlenebiliyor.

Vatandaşlar TRT Spor kanalını, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilecek. 

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Millilerimiz, Milletler Ligi’nin ilk haftasında İtalya, Çin, Bulgaristan ve Belçika ile mücadele edecek.

1Cansu ÖzbayPasör
2Elif ŞahinPasör
3Sıla ÇalışkanPasör
4Ebrar KarakurtPasör Çaprazı
5Meryem BozPasör Çaprazı
6Ceren KapucuPasör Çaprazı
7Hande BaladınSmaçör
8Meliha İsmailoğluSmaçör
9Saliha ŞahinSmaçör
10İlkin AydınSmaçör
11Eda Erdem DündarOrta Oyuncu
12Zehra GüneşOrta Oyuncu
13Beyza ArıcıOrta Oyuncu
14Bahar AkbayOrta Oyuncu
15Simge AközLibero
16Ayça AykaçLibero
17Aylin AcarLibero

 

Milletler Ligi ilk haftasında Ankara’da oynanacak maçların programı da şu şekilde:

31 Mayıs Salı:

15.30 Tayland-Bulgaristan

18.30 Türkiye-İtalya

1 Haziran Çarşamba:

15.30 Belçika-Sırbistan

18.30 Çin-Hollanda

2 Haziran Perşembe:

13.00 Tayland-Sırbistan

16.00 Bulgaristan-Hollanda

19.00 Belçika-İtalya

3 Haziran Cuma:

13.00 Sırbistan-Bulgaristan

16.00 Hollanda-İtalya

19.00 Türkiye-Çin

4 Haziran Cumartesi:

13.00 Tayland-Belçika

16.00 Çin-İtalya

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 Haziran Pazar:

13.00 Sırbistan-Hollanda

16.00 Tayland-Çin

19.00 Türkiye-Belçika

Tayfun Altuntaş
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