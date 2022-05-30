Milletler Ligi: Türkiye - İtalya voleybol maçı canlı izle | Türkiye - İtalya voleybol maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Milletler Ligi: Türkiye - İtalya voleybol maçı canlı izle | Türkiye - İtalya voleybol maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na damga vuran ve turnuvada sergiledikleri mücadele ile gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'nın ev sahipliğinde 31 Mayıs – 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. hafta karşılaşmasında sahne alıyor. İtalya ile karşılaşan milli takımın maçını canlı olarak izlemek isteyenler için Türkiye - İtalya voleybol maçı canlı izle | Türkiye - İtalya voleybol maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE |
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi 1.hatfasında İtalya ile oynayacağı maç, 31 Mayıs Salı günü Ankara Spor Salonu’nda oynanıyor. Saat 18.00'da başlayan maç TRT Spor kanalından şifresiz olarak naklen ekranlara geliyor.
TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi 1.hatfasında İtalya ile oynayacağı maç, TRT Spor kanalından naklen izlenebiliyor.
Vatandaşlar TRT Spor kanalını, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilecek.
TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Millilerimiz, Milletler Ligi’nin ilk haftasında İtalya, Çin, Bulgaristan ve Belçika ile mücadele edecek.
|1
|Cansu Özbay
|Pasör
|2
|Elif Şahin
|Pasör
|3
|Sıla Çalışkan
|Pasör
|4
|Ebrar Karakurt
|Pasör Çaprazı
|5
|Meryem Boz
|Pasör Çaprazı
|6
|Ceren Kapucu
|Pasör Çaprazı
|7
|Hande Baladın
|Smaçör
|8
|Meliha İsmailoğlu
|Smaçör
|9
|Saliha Şahin
|Smaçör
|10
|İlkin Aydın
|Smaçör
|11
|Eda Erdem Dündar
|Orta Oyuncu
|12
|Zehra Güneş
|Orta Oyuncu
|13
|Beyza Arıcı
|Orta Oyuncu
|14
|Bahar Akbay
|Orta Oyuncu
|15
|Simge Aköz
|Libero
|16
|Ayça Aykaç
|Libero
|17
|Aylin Acar
|Libero
Milletler Ligi ilk haftasında Ankara’da oynanacak maçların programı da şu şekilde:
31 Mayıs Salı:
15.30 Tayland-Bulgaristan
18.30 Türkiye-İtalya
1 Haziran Çarşamba:
15.30 Belçika-Sırbistan
18.30 Çin-Hollanda
2 Haziran Perşembe:
13.00 Tayland-Sırbistan
16.00 Bulgaristan-Hollanda
19.00 Belçika-İtalya
3 Haziran Cuma:
13.00 Sırbistan-Bulgaristan
16.00 Hollanda-İtalya
19.00 Türkiye-Çin
4 Haziran Cumartesi:
13.00 Tayland-Belçika
16.00 Çin-İtalya
19.00 Türkiye-Bulgaristan
5 Haziran Pazar:
13.00 Sırbistan-Hollanda
16.00 Tayland-Çin
19.00 Türkiye-Belçika