Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen, Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti

AK Parti İstanbul 1.Bölge Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen aday adaylık çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti.

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Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen, Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti

Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen, çalışanlarını hız kesmeden devam ediyor. İlçe başkanlarını, sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyareti gerçekleştiren aday adayı Özmen, geçtiğimiz günde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'i ziyaret etti.

Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen, Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti

Belediye başkanı Cin'le bir süre baş başa görüşen milletvekili aday adayı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi ve destek istedi.

Başkan Cin ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, " Başarılar diliyorum. Kendisi çalışkan bir insandır. Belediye meclisinde birlikte çalıştık. Faydalı işlere imza attı. Çıkmış olduğu yolda muvaffakiyet diliyorum. " dedi.

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