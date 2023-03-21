Milletvekili aday adayı Hüseyin Özmen İlçe Başkanlarını ziyaret etmeye devam ediyor

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen, seçim çalışmalarını Dur , durak bilmeden yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sivil Toplum Kuruluşu ziyaretleri, esnaf ziyaretleri ve halkla görüşmeler gerçekleştiren Hüseyin Özmen, Anadolu Yakası'ndaki AK Parti İlçe Bakanlarını da ziyaret etmeye devam ediyor.

DEĞERLİ BAŞKANLARIMA DESTEKLERİNDEN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Geçtiğimiz gün AK Parti Sancaktepe ilçe başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Aday Adayı Özmen, ilçe başkanı Turgay Akpınar ile görüştü. Hüseyin Özmen yaptığı açıklamada; "AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanımız Sayın Turgay Akpınar Bey'i makamında ziyaret ettim. Değerli başkanımıza misafirperverliği, güler yüzlülüğü ve desteği için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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ilçe başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Aday Adayı Özmen, daha sonra Sultanbeyli ilçe başkanı Ali Tonbaş'ı makamında ziyaret etti.