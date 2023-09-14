Milletvekili Adem Çalkın Kars ve ilçelerinin taleplerini yetkililere aktardı

AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile birlikte Ankara'da Kars ve ilçelerinin taleplerinin karşılanması için Bakanlıklara ve resmi kurumlara ziyarette bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Milletvekili Adem Çalkın Kars ve ilçelerinin taleplerini yetkililere aktardı

AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile birlikte Ankara'da Kars ve ilçelerinin taleplerinin karşılanması için Bakanlıklara ve resmi kurumlara ziyarette bulundu.

Milletvekili Adem Çalkın, başta, ekonomik imkanlarının artırılması olmak üzere Sarıkamış turizm altyapısının güçlendirilmesi, Kars'a modern halk kütüphanesinin yapılması, belediyenin çalışmalarına destek sağlanması, turizmden, tarıma, hayvancılığa, şehirleşmeye varıncaya bir çok konuyu ilgili bakanlıklara taşıdı.

Milletvekili Adem Çalkın, "Valimiz/Belediye Başkan Vekilimiz Ziya Polat ile Kars'ımızda hemşehrilerimize daha iyi hizmet ulaştırmak, şehrimizin gelişmesi, ekonomik imkanlarının artması, Sarıkamış turizm altyapısının güçlendirilmesi, Kars'ımıza modern halk kütüphanesinin yapılması, belediyemizin çalışmalarına destek sağlanması, turizmden, tarıma, hayvancılığa, şehirleşmeye varıncaya kadar ilimizi ilgilendiren birçok konuyu ilgili kurumları ziyaret ederek, taleplerimizi yetkililere aktardık" dedi.

Milletvekili Adem Çalkın, "Ankara'da; Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ve Bakan Yardımcımız Refik Tuzcuoğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Ebubekir Gizligider ve İller Bankası Genel Müdürümüz Recep Türk ile bir araya gelerek istişarede bulunduk, Kars'ımızın ve ilçelerinin taleplerini ilettik. TBMM Başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Meclis çalışmalarında başarılar diledik" diye konuştu.

Milletvekili Adem Çalkın, Kars ve ilçelerinin taleplerinin karşılanması için gerekli desteği vereceklerini dile getiren yetkililere gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür etti.

Milletvekili Adem Çalkın Kars ve ilçelerinin taleplerini yetkililere aktardı

Milletvekili Adem Çalkın Kars ve ilçelerinin taleplerini yetkililere aktardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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