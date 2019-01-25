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Milletvekili Ağar, hastaneye kaldırıldı anjiyo oldu

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, kalp krizi riskiyle kaldırıldığı hastanede anjiyo oldu.

Milletvekili Ağar, hastaneye kaldırıldı anjiyo oldu

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, kalp krizi riskiyle kaldırıldığı hastanede anjiyo oldu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar,kalp rahatsızlığı geçirince Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.Ağar, hastanede yapılan tetkiklerin ardından anjiyo olduğu bildirildi.

Milletvekili Ağar'ın tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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