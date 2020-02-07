Milletvekili Aksal, Bakan Selçuk'u ziyaret etti
EDİRNE (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti.Milletvekili Aksal'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'ı makamında kabul etti.Ziyarette Edirne...
EDİRNE (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti.
Milletvekili Aksal'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'ı makamında kabul etti.
Ziyarette Edirne ve Uzunköprü huzurevi projeleri konuşuldu.
Milletvekili Aksal, ilçelerin sosyal hizmet merkezleriyle ilgili taleplerini de Bakan Selçuk'a iletti.
Kaynak: AA
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