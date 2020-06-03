Milletvekili Arvas, Çatak Sanayi Sitesinin temel atma törenine katıldı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Çatak Belediye Başkanlığı tarafından projelendirilen Çatak Sanayi Sitesi ve Eğitim Merkezinin temel atma törenine katıldı.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, temel atma töreninde Çatak Sanayi Sitesi ve Eğitim Merkezi hakkında bilgi vererek, projenin toplam 3 bin metrekarelik alan üzerine inşa edileceğini söyledi. Bin 500 metrekarelik açık ve bin 500 metrekarelik alanın da kapalı olacağı projede toplam 12 iş yerinin yer alacağını dile getiren Şeylan, 6 adet iş yerinin 195, 6 adet iş yerinin de 95 metrekare olarak inşa edileceğini söyledi.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, sanayi sitelerinin yapılmasının bir yerleşim yeri için kalkınma aracı olduğunu belirterek, "Gelişmenin, değişmenin göstergesidir. Çatak esnafı için önemli bir yatırım olan Çatak Sanayi Sitesi ve Eğitim Merkezi; bölgenin ticari, coğrafi ve iklim şartlarına uygun olarak projelendirilmiştir. Çatak konumu gereği sahip olduğu doğal güzellikleri ile kendine has özellikleri olan farklı bir ilçemizdir. Ancak Çatak'ta coğrafi yapının en belirgin özelliği arazinin engebeli olmasıdır. İlçe girişinde bulunan Hacı Osman Mahallesi'nde temeli atılan bu kıymetli yatırımın zemin dolgusu için sadece 1 milyon 800 bin TL harcama yapılmıştır. Çatak Belediye tarafından yapılan Sanayi Sitesi ve Eğitim Merkezinin toplam maliyeti yaklaşık 5,5 milyon TL olacaktır. Belediye Başkanımız Şeylan'ın ifade ettiği üzere inşallah sanayi sitesi bu yıl içinde Çatak halkına hizmet vermeye başlayacaktır. Şehir merkezinde dağınık halde bulunan marangoz, demirci, lastikçi, oto tamircisi esnafımız burada kümelenecektir. Sanayi sitesinde hem esnafa hem de halka büyük kolaylık sağlayacaktır. Toplam nüfusunun yüzde 70'e yakını 30 yaş altında olan Çatak ilçemizde istihdam oluşturacak böylesi nitelikli bir yatırımın temel atma töreninde aranızda bulunduğum için çok mutluyum. Bana ve sizlere bu mutluluğu yaşatan Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Temel ekonomisi tarım ve hayvancılık olan Çatak ilçemizde, arıcılık ve ceviz üretimi de önemli geçim bir kaynağıdır" diyen Arvas, şöyle dedi:

"Bunları markalaştırmak için hep birlikte gayret göstereceğiz. Nisan-mayıs ayında Orman İşletme Müdürlüğümüz marifetiyle Çatak'ta 3 bin adet ceviz ve badem ağacı vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıldı. Çatak Belediye Başkanlığımız tarafından Atlıhan ve Yukarı Narlıca mahallelerimizde hayvan içme suyu projeleri hayata geçiyor. Yine Konalga Mahallesi Demirkazık mevkiinde tarımsal sulama projesi onaylandı. Bu sayede tarımda verim artacaktır. AK Parti kadrolarımız hizmette mahir ve gayretlidir. Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve siz kadirşinas Çataklı hemşehrilerimizin desteği ile inşallah Çatak ilçemizi kalkındıracağız, ekonomisini büyüteceğiz."

Kaynak: İHA