Milletvekili Arvas’tan Erciş’e nitelikli 3 eğitim kurumu müjde

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesinde ilk defa güzel sanatlar lisesi, spor lisesi ve bilim ve sanat merkezinin açılacağının müjdesini vererek, eğitim kurumlarının önümüzdeki eğitim öğretim döneminde hizmet vereceğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Milletvekili Arvas, Erciş'in nüfus yoğunluğu, öğrenci potansiyeli ve şehir merkezine uzaklığı nedeniyle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracak ve bunları doğru kullanabilecekleri alternatifleri çoğaltmak ve yeteneklerini geliştirmek için bilim ve sanat merkezi ile farklı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının açılması yönünde bir çalışmaları olduğunu hatırlatarak, "İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz tarafından teklif edilen Erciş Bilim ve Sanat Merkezi, Erciş Güzel Sanatlar Lisesi ve Erciş Spor Lisesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde talebimiz olumlu karşılandı. Erciş ilçemizin ortaöğretim düzeyindeki eğitim ihtiyacını karşılamak ve eğitim alanındaki alt yapımızı güçlendirecek bilim ve sanat merkezi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi gibi nitelikli kurumlar Erciş'te eğitim çıtasını yükseltecek, gençliğimizi ve geleceğimizi güçlendirecektir" dedi.

BİLSEM ile yeni yetenekler keşfedilecek

Bilim ve sanat merkezlerinin (BİLSEM) örgün eğitim kurumlarına devam eden, genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilere yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumları olduğunu kaydeden Arvas, "Her insan hayata birçok yetenekle donatılarak başlar. Bu yetenekler ülkemizde zamanla veya tesadüflerle keşfedilir. BİLSEM'ler üstün yetenekli çocuklarımızın yeteneklerini hızla keşfetmek, geliştirmek ve topluma katkıda bulunmalarını sağlamak için kurulmuştur. Bu merkezlerde özellikle zeka, girişimcilik ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit etmek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla destek olmak ve onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller olarak yetiştirmek hedeflenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Erciş'te spor alanında nitelikli öğrenciler yetişecek"

Erciş Spor Lisesinin önümüzdeki eğitim öğretim dönemiyle birlikte öğrenci alacağını ifade eden Arvas, "Erciş Spor Lisesinde artık spor alanında nitelikli sporcu insan yetiştirilecek ve yönlendirilecektir. Erciş'te spor alanında nitelikli öğrenciler yetişecek. Bilindiği üzere spor liselerinde öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırılarak bu alanda nitelikli insan yetiştirilmesi yönünde eğitim öğretim faaliyetleri yürütülüyor. İnşallah Erciş'te açılacak olan spor lisesi marifetiyle çocuklarımız erken yaşta spora yönlendirilecek, bu sayede yetenekli öğrenciler keşfedilerek kendi branşlarında uzmanlaşarak başarılı olacaklardır. İnanıyorum ki Erciş'te yetişecek sporcular ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında temsil edecek düzeyde olacaktır. Erciş Spor Lisesi, 15-19 Haziran tarihleri arasında kayıt alacaktır. Kesin kayıtlar yetenek sınavı ile belirlenecektir. Yetenek sınavları ise 1-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır" diye konuştu.

"Erciş Güzel Sanatlar Lisesi yetenek avcısı olacak"

Erciş Güzel Sanatlar Lisesinin resim ve müzik gibi sanatın farklı dallarına ilgisi olan çocukların yeni adresi olacağını sözlerine ekleyen Arvas, "Öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmeyi amaçlamaktadır. Erciş ilçemizin ve öğrencilerimizin bu konudaki ihtiyacına da çok şükür önümüzdeki eğitim öğretim dönemi ile birlikte cevap verilmiştir. Erciş Güzel Sanatlar Lisesi yetenek avcısı olacak. Güzel sanatlar ve spor lisesi öğrencilerimiz için farklı birer alternatiftir. Söz konusu liselere ilgisi olan özel yetenekli öğrencilerimizin başarısı inşallah burada alacakları eğitim ile daha da yükselecektir. Erciş Güzel Sanatlar Lisesi 15-29 Haziran tarihleri arasında kayıt alacaktır. Kesin kayıtlar yetenek sınavı ile belirlenecektir. Yetenek sınavları ise 1-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Birçok ilden daha büyük olan Erciş ilçemizde örgün öğretime devam eden 48 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Bunun yanında yaygın eğitim gören öğrenci sayımız 6 bin kişidir. Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerimizin toplam sayısı ise 3 bin 288 kişidir. Bütün eğitim camiamız ve Erciş ilçemiz için bilim ve sanat merkezi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesinin hayırlara vesile olmasını, eğitim ordumuza güç katmasını diliyorum. Bu nitelikli eğitim kurumlarının ilimize ve ilçemize kazandırılmasında destek veren başta Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk olmak üzere Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü, Van Milli Eğitim Müdürü ile Erciş Milli Eğitim Müdürümüz ve katkı sağlayan herkese şükranları sunuyorum.

Bu vesile ile 20 Haziran 2020 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak olan merkezi sınava katılacak 8. sınıf öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Öğrencilerimiz büyük bir azim ve gayret ile hazırlandıkları bu sınavda inşallah başarılı olacak ve ilimizin eğitim çıtasını yükselteceklerdir. Öğrencilerimizin aileleriyle birlikte yaşayacakları sınav heyecanını bende paylaşıyor, herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA