Milletvekili Aydemir: “Cumhur ittifakı milli irade safıdır”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, cumhur ittifakının siyasi tarihe geçen bir milli irade duruşu olduğu, bu duruşun milli ve manevi değerleri koruma kararlılık ve hassasiyetini ifade ettiğini belirterek, "Cumhur ittifakı rabiaya gönül adamışların tuttuğu bir milli irade safıdır. Millet yolunda ortak bir azmin kaydıdır" dedi.

Cumhur ittifakının, Milli Şair Mehmet Akif'in, "Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/ Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir" dizeleriyle tarif bulduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, "Meselemiz muazzam tarih ve bu doğrultudaki muhteşem dirilişiyle Türkiye'yi dünya idrakine söyletmek, ila'yı kelimetullah ekseninde devleti ebed müddet imanını ortaya koymaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin son 17 yılda tüm küresel ezberleri bozan bir atılım ve reformlara sahne olduğu, yeryüzündeki mazlum ve mağdur millet ve halkların hamisi konumuna kavuştuğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" mesajıyla yeni bir uyanışı öncüsü bulunduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, "Milli irade 31martta, bu süreci kesmek isteyen iç ve dış mihraklara yeni bir ders verecek, bu mübarek irade yine galip gelecektir" dedi.

Erzurum'daki seçim çalışmaları kapsamında, istişare ziyaretlerini sürdüren Milletvekili Aydemir, Palandöken ilçesinde dadaşlarla buluştu. Palandöken Belediye Başkan adayı Muhammed Sunar, ilçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, kadın kolları yöneticileri ve danışmanlarıyla birlikte ev, esnaf ve sivil inisiyatif gruplarıyla görüşen Milletvekili Aydemir, AK Belediyecilik konseptini paylaştı, 2023 sürecinde yerel yönetimlere dair tespitlerini aktardı.

Palandöken ilçesinde AK kararlılığın zirvede olduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, 1 ve 2. marketler bölgesindeki esnafın Türkiye'de sahnelenmek istenen sosyal ve ekonomik oyunlara karşı milli metanet ve dirayet gösterdiğini belirterek, "Dadaş esnafımızın ortak kanaati: "Döviz olmadı, sebze meyve üzerinden AK Partiyi vuralım diyenlere 31 Mart'ta esaslı ders vereceğiz." kaydındadır. Bu gönül belediyeciliği odağında bir gönüller buluşmasıdır" diye konuştu.

Palandöken Belediye Başkan adayı @Muhammed Sunar ve AK heyetle birlikte "Suat Aslan Kuran Kursu" öğrenci ve yöneticileriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Belediye hizmetlerine dönük beklentileri tespit etti. İlçede Adnan Menderes Mahallesinde ev ziyaretleri gerçekleştiren heyet, ilçe halkının nabzını tuttu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in telekonferans yoluyla katıldığı ve öngörülerini paylaştığı ziyaretlerde Erzurum ve ilçe odağında yeni döneme dair proje ve yatırımlar aktarıldı.

AK Parti Kadın Kolları tarafından organize edilen ev ziyaretlerinde Erzurum'a has, tarihi komşuluk ilişkilerini diri tutacak kentsel dönüşüm yaklaşımının paylaşıldığı, yatay yapılaşmanın öne çıkarıldığını ifade eden Milletvekili Aydemir, "Kentsel dönüşümde dadaşlık ruhunu yansıtacak bir Erzurum Modelinin ele alındığını belirtti. Seçim çalışmaları kapsamında Palandöken İlçe Başkanlığı Kadın Kolları ana kademe ve mahalle teşkilatlarıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir ve AK Parti ilçe yöneticileri seçim dönemine ilişkin fikirleri paylaştı.

Palandöken AK Parti İlçe teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, yaptığı değerlendirmede, "Vurgumuz, Cumhur ittifakı adaylarının tamamını sahiplendiğimize, AK Parti kadrolarının İspir ve Uzundere'de MHP'ye sonuna kadar destek olacağınaydı. Bunu seçim sürecinde herkes görecek inşallah. Dadaşlar ilçe ilçe, semt semt Cumhurbaşkanımızın ufkunda, 2023 gönül seferberliğine destekte kararlı. Dadaşlar cumhur ittifakı içinde Cumhurbaşkanımıza ve onun gösterdiği hedeflere sadakat ve vefada yarışıyor. Rabbim bu dirlik ve birliğimizi ebedi kılsın" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA