Milletvekili Aydemir Erzurum’un nabzını tuttu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'da saha çalışmalarını sürdürüyor. İlin sosyal ve ekonomik boyutta nabzını yansıtan kurum ve kuruluşları ziyaret eden Milletvekili Aydemir esnaf ve eşrafla bir araya gelerek il gündem ve güncelini paylaştı, 2023 sürecinde beklenti ve tespitleri değerlendirdi, Dadaşların sosyal ve ekonomik düzlemde öngörülerini aldı.

AYDEMİR'DEN SAHA ÇALIŞMASI

Milletvekili Aydemir Erzurum'daki yürüttüğü yasama çalışmaları kapsamında AK Parti Yakutiye ve Palandöken ilçe Başkanlıklarını ziyaret etti. Narman Esnaf Sanatkarlar Kooperatif Başkanı Fahrettin Satıcı'yla ilçe ticaret sektöründeki gelişmeler konusunda bilgi alış verişinde bulunan Milletvekili Aydemir, Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitimcilerle istişare ederek, 2023'e değgin tespit aktarımında bulundu.

PALANDÖKEN'DE AK BULUŞMA

AK Parti Palandöken ilçe Başkanlığının konuğu olan Milletvekili Aydemir, Başkan Haktan Ömeroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Palandöken İlçe Başkanlığının bütün birimleriyle her daim yüksek gayret üzere bulunduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, Başkan Ömeroğlu ile ilçe bazlı yaz dönemi çalışma programını ele aldı. Aydemir, ziyaret sonrası yaptığı açıklamasında, "Vakitlerini millet, memleket davasına hasreden kardeşlerimize sınırsız şükran borcumuz var. " ifadesine yer verdi.

AYDEMİR'DEN YAKUTİYE'DE AK İSTİŞARE

"Teşkilatlarımız yüreğimizi ifade ederler." diyen Milletvekili Aydemir siyaset tabanlı çalışmaları kapsamında AK Parti Yakutiye ilçe Başkanlığını ziyaret etti. Yakutiye İlçe Başkanlığında Başkan Recep Aydın ve AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleriyle ilçeye dair gelişmeleri, teşkilat çalışmalarını değerlendiren Milletvekili Aydemir, Başkanlık üyeleriyle birlikte bayram öncesi ve sonrası birlikte yürütülecek çalışmaları programladı.

AYDEMİR EĞİTİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Milletvekili Aydemir haftalık çalışma programı çerçevesinde, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'la birlikte Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitimcileriyle istişari toplantıda bir araya geldi. Okul Müdürü Ayhan Akbulut ve okulda görev yapan eğitimcilerin 2023 sürecinde İl eğitim vizyonuna dair tespitlerini alan Milletvekili Aydemir ve Kırkpınar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde öngörülen eğitim politikalarını değerlendirdi.

YILDIZKENT NAFİZBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZİYARETİ

Okul Müdürü Ayhan Akbulut'un mesleki ve teknik eğitim odağında Erzurum'a ait aktarım ve görüşlerini dinleyen Milletvekili Aydemir, Türkiye'nin gelişmişlik ve kalkınmada ülkenin ilk on ili arasında yer almayı hedefleyen; 2 üniversitesi, 2 OSB'si; ekonomi birikim, tecrübe ve enerjisiyle Erzurum'un mesleki ve teknik eğitimde öne çıkması yolunda gayret sarf eden eğitimcilere minnettar olduklarını bildirdi.

AYDEMİR'DEN TEŞVİKLİ YATIRIM VURGUSU

Erzurum'da son 17 yıl içinde, ekonomik bağlamda hayati önem taşıyan kamu yatırımlarının yanı sıra, özel sektör marifeti ve devlet desteğiyle ciddi sayıda teşvikli yatırımın yükseldiğini belirten Milletvekili Aydemir, ekonomide alt yapının önemine vurgu yaparak, mesleki, teknik eğitim ve öğretimin il ekonomik yapısını şekillendireceğini ve bu alandaki başarının il ekonomisi için yol haritası oluşturacağını kaydetti.

AYDEMİR'DEN EĞİTİMCİLERE TEŞEKKÜR

Milletvekili Aydemir eğitimcilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İzmir Milletvekilimiz Sayın Yaşar Kırkpınar kardeşimle birlikte eğitimin yüz akı bir okulumuzu ziyaret ettik. Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hocalarımızla birlikte olmanın hazzına; bilgilendirici aktarımlarına teşekkür ediyoruz." dedi.

BAKIRCI ESNAFI FAİZ İNDİRİMİNDEN MEMNUN

Milletvekili Aydemir esnaf buluşmaları kapsamında Bakırcılar Çarşısının konuğu oldu. Ziyaret gündeminde faizlerde gerçekleştirilen düşüş ve bunun ekonomiye olumlu yansıması vardı. Aydemir yaptığı değerlendirmede, "Bakırcılık Erzurum'u tarif eden sanat ve zenaat alanlarından biri. Bakırcılar Çarşısını bu gözle ziyaret edip esnafımızla sohbet ettik. Faizlerde yaşanan düşüşten memnun olan esnaf kardeşlerimiz, iktisadi ortamın çok daha iyi olacağına inancını ifade ediyorlar. " kaydını düştü.

Milletvekili Aydemir daha sonra Eşraftan Ebubekir Odacı'nın cenaze törenine katıldı. Odacı ailesinin acısını paylaşan Aydemir, "Merhuma rahmet, mağfiret; eşi, evlatları ve yeğeni Taner bey başka olmak üzere aileye sabır diliyoruz. " niyazında bulundu.

Kaynak: İHA