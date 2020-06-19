Milletvekili Aydın eleştiricileri cevapladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme yapılan yatırımlar ile ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti iktidarının öncesi ve iktidar dönemi karşılaştıran Ahmet Aydın, çok önemli ve güzel işler yapıldığını vurguladı. Muhalefet ve medya tarafından yapılan yapıcı eleştirilere açık olduklarını ancak, gerçek bilgiler üzerinden bunun yapılması gerektiğine işaret eden Aydın, "ırgat kent', "yandık bittik', "çevre iller uçtu gitti', "sahipsiz Adıyaman" yakıştırmalarını doğru bulmadığını söyledi.

Adıyaman ile ilgili eksikliklerin olduğunu ancak güzel işler yapıldığını kaydeden Aydın, yılda 10 milyon TL yatırım yapılan bir kentten yılda 1 milyar TL yatırım yapılan bir kent olunduğunu dile getirdi.

Eğitim konusunda açıklamada bulunan Aydın, "Bu şehirde 3 bin 500 civarında derslik vardı biz ondan daha fazla derslik yaptık. Bir öğretmene 27 öğrenci düşerken, şuanda bir öğretmene 14 öğrenci düşüyor. Biz öğretmen sayısını iki katına çıkartarak 10 binin üzerine çıkardık. İkili öğretimden, büyük çoğunluğunda tekli öğretime geçirdik. Sınıf mevcudiyeti 41'den 23'e düşürdük. Hizmet içi eğitim merkezinin buraya yapılması için ne mücadele verdik" dedi.

Sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Aydın, "2002'de Adıyaman'da 545 yatak var. Nitelikli yok denecek kadar. Biz 9 tane hastane yaptık. 10'uncusu olan 300 Yataklı Kadın Doğum Hastanesinin ihalesi Mart ayında yapıldı. İnşallah hep beraber temellerini atacağız. Adıyaman'da 545 yatak sayısı 1385'e yükseldi. Yüzde 85'i nitelikli yataktır. Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. 705 milyonluk sağlık yatırımı yapmışız. Bu memlekette 1 tane 112 acil istasyonu vardı, 3 tane ambulans vardı. Şimdi 50'nin üzerinde tam donanımlı ambulans var. Hava ambulansı bu güne kadar 130'un üzerinde Adıyaman'dan hasta almış. 2003'te 10 tane yoğun bakım yatağından 244 taneye yükseldi. Projelerimiz bittiğinde 1 milyarın üzerinde sağlık yatarımı yapmış olacağız" şeklinde konuştu.

Gençlik ve spor, tarım yatırımlarıyla ilgili ise Aydın şunları söyledi:

"Adıyaman'da 2002 tarihinde 9 tane spor tesisi var iken, şuan bu sayı 97'ye yükseldi. 5 milli sporcu var iken şuan 118 milli sporcu var. 1736 lisanslı sporcu var iken şuan 56 bin 737 lisanslı sporcumuz var. 1 tane 460 kapasiteli yurdumuz var iken, 6 yurtta 7 bin 600'ün üzerinde kapasitesi var. Samsat ve Tut ilçelerine kapalı spor salonu yapıyoruz

Adıyaman 2019 rakamları itibariyle 264 milyon tarımsal destek almış. Bunun içinde kırsal kalkınma destekleri, hayvancılık destekleri var, bitkisel üretim destekleri ve diğer destekleri var. 42 ilde İpard var, 39 ilde kırsal kalkınma destekleri var. Kırsal kalkınma yatırımlarından daha fazla destek almışız. Bu yıl 33 adet kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projemize 27 milyon TL civarında hibe aldı. Bu kapsamda 275 projeye karşılık 150 milyon TL hibe alındı. Adıyaman'da sert kabuklu meyveler enstitüsü, sertifikalı tohum terst merkezi müdürlüğü mü vardı? Adıyaman'da bu gün bunlar var ise, bu desteklerle oldu. Sert kabuklu meyveleri de paketleme işlemi olmasaydı Adıyaman bademin merkezi olamazdı.

Yıllardır herkes sulama projeleriyle ilgili söz verdi. Asırlık Koçali Barajı'nın temelini biz attık. Gömükan, Çetintepe Barajlarının temelini biz attık. Samsat pompajını biz bitirdik. Daha devam edecek projeler var. Sulanabilme oranını yüzde 10'lardan yüzde 20'lere çıkardık. Projelerimiz bitsen Adıyaman arazilerinin yüzde 80'i sulanacak inşallah."

Bazı beldeler ve ilçelerin doğalgaza kavuşacağını dile getiren Aydın, hızlı tren konusuyla ilgili ise, "Hızlı tren ile ilgili eleştiriler var. Bir işin yapımı ayrıdır, planı, projesi, etüdü, yapımı ayrıdır. Projelendirmeden yatırım programına teklif edilemez. Önümüzdeki hafta saha çalışmalarına başlayacak. Adıyaman Kahta arasında 33 kilometre tünel olacak, 5 kilometreden fazlası viyadük oluyor. Kaba bir hesap yapıldı, buranın tahmini bütçesi 7 milyar TL'dir. Konvansiyonel sistem olarak yapılıyor. Bunlar kolay olmuyor. Birileri çıkıp sadece eleştirmek için eleştiriyor. Hedefimiz inşallah 2021'in ortalarına kadar projelerini bitirmek.

10 Milyon Euro'luk İPA projesi geçirdik. Adıyaman turizm bölgesi ve 9 tarihi ören yeri ve merkez kütüphanesini yeniden yapacağız. Bu ayın 26'sında yer teslimi yapılacak. Nemrut'ta UNESCO'nun itiraz etmediği bir projeyi hayata geçirmenin derdindeyiz. Perre Antik Kentin proje ihalesi başlatıldı, yeni kalenin 3. Etap restorasyonu bitti.

Adıyaman'da güneş enerjisiyle 9 ilde çatıda güneş enerjisi bütün okulların ihtiyacı karşılanacak. Bu projeden 9 ilde yüzde 32 ile biz faydalanıyoruz. 14 milyon Avro ile bu orandayız. Adıyaman'a nasıl katkı sağlarız hesabındayız. Bu tür projeler takiple oluyor.

58 milyon TL'ye emniyet binasını ihale ettik. 112 acil binası yapılıyor. Valilik, özel idare hizmet binasına taşınacak. Adıyaman için 50-100 yılı düşünüyoruz.

Bu şehri marka bir şehir haline getireceğiz. Bıkmadan usanmadan ortak paydamız olan Adıyaman'a hizmet için varız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA