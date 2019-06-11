Milletvekili Canbey'den Edremit'te hastane inşaat alanında inceleme

BALIKESİR (AA) - AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit ilçesinde yaptırılacak 340 yataklı devlet hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Zeytinli Mahallesi'nde hastanenin yapılacağı alanda yetkililerden bilgi alan Canbey, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin hazır olduğunu belirterek, zemin etüdünün tamamlanmasının ardından zaman kaybedilmeden inşaata başlanacağını söyledi.

Edremit Devlet Hastanesinin yapılacağı alanla ilgili bilgi veren Canbey, şunları kaydetti:

"Şu anda bulunduğumuz alan 48 dönüm ve büyük ihtimalle bina buraya yapılacak. Avan projede de öyle görünüyor. Bizim yapacağımız çalışmada önümüzdeki dönemde 350 yatağa yakın bir hastanenin buraya yapılmasıyla ilgili bir gayretimiz var. İnşallah Edremit ve körfez bölgesinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir donanıma sahip. Hem insan sayısı açısından hem yatak sayısı açısından ve donanım açısından güçlü bir hastanenin buraya yapılmasıyla ilgili görüşmelerimize devam ediyoruz."

- Yatak kapasitesi 200'den 340'a çıkarıldı

Bu bölgenin uzun zamandır hastane için planlanan bir yer olduğunu dile getiren Canbey, şöyle konuştu.

"Burasının zemin etüdünün nasıl çıkacağı çok önemli. Önümüzdeki dönemde zemin etüdü yapılacak. Arkasından da uygulamalı projesi yapılacak ve inşallah hastanemizin çalışmaları başlamış olacak. Aslında çalışmalar başladı ama zemin etüdünün yapılmasıyla buranın hastane yapımına, bina yapımına uygunluğu noktasında da çok önemli bir bilgiyi elde etmiş olacağız. Şunu hiç kimse merak etmesin; inşallah önümüzdeki dönemde hem bölgemize hem Edremit'e yakışır bir şekilde hastanenin yapılmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah yerine göre Çanakkale'ye bile hizmet verebilecek bir hastane bu bölgede yapılacak. Burası 200 yataklı hastane olarak görünüyordu. Bakan Bey ile yaptığımız görüşme neticesinde şu anda buranın yatak sayısını 340'a kadar çıkarmış durumdayız."

Canbey'e inceleme sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Edremit Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burakcan ve Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Necati Kelemençe eşlik etti.



Kaynak: AA