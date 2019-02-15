Milletvekili Dikbayır’dan ’beka sorunu’ iddialarına cevap

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, zillet, illet, şer ittifakı, beka sorunu" iddialarına cevap verdi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TBMM Genel Kurulu'nda dikkatleri çeken bir konuşma yaptı. Maden Kanunu'nda değişiklik yapılması ile ilgili söz alan Ümit Dikbayır, yerel seçim öncesi Siyasi Parti Genel Başkanlarının söylemlerini eleştirdi.

"Bu kelimeleri aramıza sokmayın"

Bazı siyasi parti liderlerinin toplumun önemli bir kesimini oluşturanları zillet, illet, şer ittifakı gibi hakaretlerle nitelediğini kastederek konuşmasına başlayan Milletvekili Dikbayır, "Seçim sathına girince maalesef yine zillet, illet, şer ittifakı, beka sorunu gibi söylemler gibi ortaya çıkmaya başladı. Şimdi, bizim kıblemiz bir, bayrağımız bir, liderlere sesleniyorum buradan, lütfen böyle kelimeleri bizim aramıza sokmayın" dedi.

"Peki bunlara ne diyeceğiz?"

Bu söylemlerde bulunan liderlerin ülkenin ve Türk Milletinin önemli sorunlarına sessiz kaldıklarını da ifade eden Dikbayır, "Doğu Türkistanlı Müslüman soydaşlarımız işkence görürken, tecavüze uğrarken, onlara sessiz kalmaya ne diyeceğiz o zaman? Türk Silahlı Kuvvetlerine, ordumuza zırhlı araç, silah yapan bir fabrikanın Katar'a ve Katar ordusuna devredilmesine sessiz kalmaya ne diyeceğiz o zaman? Süleyman Şah Türbesi'ni üç beş çapulcu için vatan toprağımızdan kaçırmaya ne diyeceğiz? Hükümete sesleniyorum: Götürün o türbeyi, ait olduğu yere koyun. Vatani görevini yapan 20 yaşındaki evlatlarımıza kurşun sıkan YPG'yi tam da 29 Ekim günü topraklarımızdan davul zurnayla geçirmeye, onlara yemek ısmarlamaya ne diyeceğiz? Diyarbakır meydanında bebek katili alçak terörist başının mektubunu okutmaya ne diyeceğiz? Oslo, Habur, Dolmabahçe kepazeliğine ne diyeceğiz? Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e her gün ahlaksızca, terbiyesizce, edepsizce hakaret eden zata cevap vermemeye, haddini bildirmemeye ne diyeceğiz? Bizim evlatlarımız Suriye topraklarında şehit olurken ülkesindeki savaştan kaçan kazık gibi adamların plajlarımızda nargile tüttürmesine, Taksim Meydanı'nda tepinmesine ne diyeceğiz?" diye konuştu.

"Beka olunca en sağcısı ve en solcusu bir araya geliriz"

Ülkede beka sorunu olduğu ifadelerine de atıfta bulunan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Değerli milletvekilleri, beka meselesine gelince, bu ülkenin herhangi bir ilini ya da ilçesini İYİ PARTİ'li, Milliyetçi Hareket Partili, Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşımız yönettiği zaman beka sorunu bunun neresinde? Teröriste silah mı verecek, teröriste bomba mı verecek? Ayrıca, bu arkadaşlar zaten teröristse gereğini yapın, niye dışarıda tutuyorsunuz? Bu arkadaşlara da hakaret ediyorsunuz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatını Allah nur içinde yatırsın sayın Necmettin Erbakan ve sayın Bülent Ecevit'in gerçekleştirdiğini sizlere hatırlatıyorum. Eğer ülkemizde bir beka sorunu olursa, inanın, en sağı ve en solu bir araya gelir, devletimiz için gereğini yaparız" şeklinde konuştu.

"Çanakkale şehitliğine bakın"

Milletvekili Dikbayır, konuşmasının devamında, "Bizler çok zengin kültüre sahip bir devletin bireyleriyiz. Bakın kaç çeşit yemek kültürümüz var, kaç çeşit giysi kültürümüz var, kaç çeşit halk oyunumuz var. Bizler bir bütün olarak Türk Milletiyiz ve tüm alt kimlik gruplarıyla, büyük bir uyum içerisinde hep birlikte bir arada yaşıyoruz. Bizim kıblemiz bir, bayrağımız bir. Tekraren söylüyorum: "Zillet, illet" gibi ağza alınmayacak kelimeleri bizim aramıza sokmayın. Farklı düşünüyorsanız Çanakkale Şehitliği'ndeki mezar taşlarını okuyun, bakın orada kimler şahadete ermiş" dedi.

Kaynak: İHA