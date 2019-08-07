Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

Milletvekili Dülger, Rektör Karacoşkun'u ziyaretinde üniversite ile şehir kaynaşması bağlamında fikir alışverişinde bulundu. Rektör Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinin çalışmaları ile 2019-2020 eğitim yılında yeni faaliyete geçecek bölümlere öğrenci alımları ile gelinen durum hakkında bilgi verdi.

Milletvekili Dülger, 7 Aralık Üniversitesinin gelişmesi ile öğrenci sayısının artması için çalışacaklarını ifade ederek, "Üniversitemizin her zaman yanında ve emrinde olacağız. Üniversitemizin ilimize büyük katkıları vardır" dedi.

Kaynak: İHA