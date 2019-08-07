İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

Milletvekili Dülger, Rektör Karacoşkun'u ziyaretinde üniversite ile şehir kaynaşması bağlamında fikir alışverişinde bulundu. Rektör Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinin çalışmaları ile 2019-2020 eğitim yılında yeni faaliyete geçecek bölümlere öğrenci alımları ile gelinen durum hakkında bilgi verdi.

Milletvekili Dülger, 7 Aralık Üniversitesinin gelişmesi ile öğrenci sayısının artması için çalışacaklarını ifade ederek, "Üniversitemizin her zaman yanında ve emrinde olacağız. Üniversitemizin ilimize büyük katkıları vardır" dedi.

Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT