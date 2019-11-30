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Milletvekili Dülger Rektörü Karacoşkun’la bir araya geldi

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Milletvekili Dülger Rektörü Karacoşkun’la bir araya geldi

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

Kilis Milletvekili Dülger, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi. Rektörlük Makamında gerçekleşen görüşmede şehir-üniversite bağlamında yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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