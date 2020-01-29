Milletvekili Dülger’den Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi verdi.

TBMM İçişleri Komisyonunda, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme görevi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. İçişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplandı. Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, Çarşı ve mahalle bekçilerinin de geceleri yaya görevi ifa ettiğini ifade ederek, "Suçu önlemekte, meydana gelen suçun şüphelilerinin yakalanmasında ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin düzenli bir şekilde sağlanmasında etkin görev almaktadırlar.Kökleri Osmanlıya dayanan çarşı ve mahalle bekçiliği, kolluk görevlisi ve polis yardımcısı rollerini taşımış ve böylece kurumsallaşmış olan bekçilik ilk defa şehir ve köylerde bekçilerin bulunmasını zorunlu hale getiren "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Hakkında Kanun-ı Muvakkat ile düzenlenmiştir. Yazılı bir metinle yasal hale getirilmiştir. Daha sonra ise 14 Temmuz 1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunun yürürlüğe girmesiyle de yardımcı kolluk olarak günümüze kadar bugünkü haliyle varlığını devam ettirmiştir" dedi.

Dülger, Nüfusun artmasına, güvenlik ve asayişe müessir olayların konseptinde büyük değişiklikler olmasına rağmen Emniyet Teşkilatına 1995 yılından 2016 yılına kadar Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımının yapılmadığını gördüklerini ifade ederek, "Çarşı ve Mahalle Bekçisi sayısı 1995 yılı öncesinde 19 bine kadar ulaşmış iken, 2015 yılında bu sayı 3 bin 520'ye kadar düşmüş olup halen 1995 yılı öncesinde göreve başlamış ve aktif olarak bin 658 Çarşı ve Mahalle Bekçisi bulunmakta ve görevlerine devam etmektedirler. Artan ihtiyacı gidermek bağlamında 1995 den bu yana ilk kez 21 yıl sonra; 2016 Yılı Haziran ay'ı itibariyle 6 ilde, 2018 Yılı ikinci yarısı itibariyle 20 ilde 2019 yılı Mart ay'ı itibariyle 81 ilde Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı yapılarak yeniden aktif hale getirilmiştir. 2016 yılı ve sonrası yapılan alımlar ile işlevsel hale getirilen Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak bu gün itibari ile 70 "i kadın olmak üzere 21.318 Çarşı Mahalle Bekçisi görev yapmaktadır.772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda ilk atamaya yetkili amir Valiler ve Kaymakamlar olarak belirlendiğinden ilk atama ve özlük işlemleri istihdam sağlanan Valiliklerdeki İl Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile takip edilmektedir. Halen 2019/1 Dönem olarak ilan edilen, asil ve yedek kazanan adayların belirlendiği ve istihdam süreci devam eden 8 bin 242 Çarşı ve Mahalle Bekçisinin 2020 yılı içerisinde ilk atamalarının gerçekleşmesi beklenmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA