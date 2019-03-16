Milletvekili Dülger’in Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, 1.Dünya Savaşında Türk Milleti kendisine biçilen kefeni yırtarak, tüm imkansızlıklara rağmen tarihe sığmayan ve gurur veren bir destan yazdığını belirterek, " 18 Mart 1915 de Çanakkale destanı dünya tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Çanakkale geçilmez dedirten genç-yaşlı, ülkenin her köşesinden gelerek milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanlarımızın kazandığı bu eşsiz zafer sayesinde tüm dünya milletimizin yeniden dirilişine şahitlik etmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in kelimeleriyle Çanakkale bu günümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğü iade eden bu toprakları biz ebedi vatan yapan zaferin adıdır. Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir. Çanakkale Zaferi yalnız tarihe değil milletimizin gönlüne de yazılmıştır. Anadolu'nun her bir yanından vatan müdafaası için koşarak hakka yürüyen 253 bin şehidimiz, bizlere 104 yıldan beri güç vermiştir ve vermeye de devam edecektir" dedi.

Dülger, "Çanakkale Savaşları, sadece Türk tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından da çok önemli bir dönüm noktasıdır. Çanakkale'de dünyanın güçlü donanmalarına ve ordularına karşı, Türk milletinin genci ve yaşlısıyla gösterdiği eşsiz direniş, sonuçlarıyla dünyadaki dengeleri etkilemiş ve tarihe yön vermiştir.Çanakkale, milletimiz için de ayrıca bir onur, gurur ve şeref abidesidir. Çanakkale'de, kutsal değerleri uğruna var gücüyle savaşan nesiller, Çanakkale'nin geçilmeyeceğini dünyaya ilan ederken, milletimizin hürriyet, istiklal, vatan ve bayrağına sahip çıkma kararlılığını da haykırmışlardır. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ederken, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA