Milletvekili Erol, yaralıları ziyaret etti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 3 kişinin hayatını kaybettiği 35 kişinin yaralandığı kazada, hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti.

Kaza, gece saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale karayolu Akpınar ilçesi yakınında meydana gelmişti. Tunceli'de bir firmaya ait 62 AR 671 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrilmiş,3 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı.

Bir dönem Tunceli Milletvekilliği yapan ve şuanda CHP Elazığ Milletvekili olan Gürsel Erol, kazanın ardından ilk önce olay yerine giderek görevlilerden bilgi aldı. Erol, ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçerek yaralılar tek tek ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Erol, daha sonra ise Vali İbrahim Akın'la görüşüp, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek bilgi aldı.

Kaynak: İHA