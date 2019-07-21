Milletvekili Esgin: "Bursa Havaalanı Türkiye ortalaması üzerinde"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Yenişehir Havaalanı'nın yüzde 100 doluluk oranıyla uçtuğunu ifade ederek, "Bursa Havaalanı'nda Türkiye ortalamasının üzerinde yolcu artışı yaşanıyor. Bursa, havaalanına sahip çıkıyor" dedi.

Bursa Yenişehir Havaalanı'nın daha aktif olması yönünde çalışmalar yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, havaalanının son bir aylık uçuş rakamlarını kamuoyuna sundu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Bursa'dan Erzurum, Muş, Trabzon, Diyarbakır ve Gaziantep uçuş rakamlarını aktaran Esgin'e kamuoyunun yanı sıra çeşitli illerin hemşehri derneklerinden yüzlerce yorum ve destek geldi. Milletvekili Esgin, "Uçağına sahip çık gelecek senin olsun" mottosu altında yaptığı paylaşımlarında karşılıklı direkt uçuşlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bursa ve Erzurum arasında son 1 ayda yapılan karşılıklı direkt uçuşlarda 14 gün uçuş olmasına karşın 28 uçuş ile birlikte toplam 5 bin 614 yolcumuz, yüzde 100 doluluk oranıyla Bursa Havaalanı'nı kullanmıştır. Bursa-Trabzon karşılıklı direkt uçuş seferleri 26 uçuş ve 4 bin 954 yolcusuyla yüzde 97 dolulukla gerçekleşiyor. Bursa-Muş karşılıklı direkt uçuşlarda sadece 9 sefer ve 18 uçuşla, 3 bin 703 yolcu Bursa Havaalanı'nı tercih etti. Bursa-Diyarbakır arasında kurulan karşılıklı gönül köprüsü havayoluyla daha fazla artıyor. Son 1 ayda 10 sefer ve 20 uçuş ile 4 bin 75 yolcumuzu Bursa Havaalanı'nda ağırladık. Yaklaşık 4 ay önce başlayan Bursa-Gaziantep uçuşları hiçbir reklam yapılmamasına karşın son 1 ayda 14 gün ve karşılıklı 28 uçuşla birlikte yüzde 83'lük doluluk oranıyla toplam 4 bin 301 yolcumuzu taşımışız."

"Bursa Havaalanı rekor kırıyor"

Esgin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bursa Havaalanı bu yıl rekor bir performansla Türkiye ortalaması üzerinde bir yükseliş gösteriyor. Son bir ayda yapılan uçuşlarda 24 bin 285 yolcu sayısına ulaştık. Bursa Havaalanımızda uçuşlar bu yönde seyrettiğinde 300 bine yakın yolcu sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu da tüm zamanların rekoru demektir. Bursa sanayisi, ekonomisi, tarımı, turizmi, fakat en önemlisi farklı kültürel zenginliklerin ve insanların bir arada olduğu bir buluşma yeridir. Bursa'nın otoyol ve yüksek hızlı tren ulaşım projelerini yakından takip ediyoruz. Bursa Havaalanı'nın iç hatlarda Türkiye'nin her şehrine, dış hatlarda Balkanlar başta olmak üzere dünyanın önemli merkezlerine direkt uçuşları kente büyük ivme ve hareket kazandıracaktır. Bursa olarak 2023 hedefimiz, havayoluyla dünyaya daha yakın bir Bursa'dır. Bu yüzden tüm Bursalı hemşerilerime "Uçağına sahip çık, gelecek senin olsun" çağrısını yapıyorum."

Kaynak: İHA