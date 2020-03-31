Milletvekili Fendoğlu kayısı çekirdeği vurgusu

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, "Dulavrat otu güvenli, Kayısı Çekirdeği mi güvenilir değil" diye sorarak, kayısı çekirdeğinin güvenli bitki listesine alınmasını istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda söz alarak konuştu. Fendoğlu konuşmasında, "Dünya kayısısının yüzde 85'i Malatya'da üretiliyor.

Kayısı kadar Kayısı Çekirdeği de ülkemizin ürünlerinden birisidir. Ama işe bakınız ki, dünya ilaç, gıda ve kozmetik sanayinde bir hammadde olarak kullanılan kayısı çekirdeği Türkiye'nin milli tarım politikalarını oluşturmakla, milli tarım ürünlerini korumakla yaşatmakla görevli tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenli bitki listesinde bulunamıyor

Listede Yok yok. Atkestanesi var. Dulavrat otu var. Sarıpapatya ve Yılanyastığı Kadıntuzluğu var. Dahası Türkiye'de yetiştirilmeyen Arap zamkı var Ancak niye ise faydalı olduğu dünyada kabul görmüş kayısı çekirdeği yok. İthal edilen onlarca bitkinin güvenli listede olmasına karşın, 51 ülkeye ihraç edilen Malatya Kayısı çekirdeğinin listede olmaması Sizce de garip değil mi, Dulavrat otu güvenli, Kayısı çekirdeği güvenilir değil mi Tarım Bakanımız" ifadelerini kullandı.

Fendoğlu, kayısı çekirdeğinin güvenli bitki listesine alınmasını istedi.

Kaynak: İHA