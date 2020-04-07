Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı (2)

'KORONAVİRÜS TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI'

TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Adan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşim, dava arkadaşım Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Kontrolleri hastane ortamında sürecektir. Feti Yıldız, fırtınalı yılların yıkılmayan kalelerindendir. Çok badireler atlatmıştır. Bugünleri de atlatacak, mücadelesine kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA