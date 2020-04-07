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  3. Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı (2)

Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı (2)

TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı (2)

'KORONAVİRÜS TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI'

TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Adan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşim, dava arkadaşım Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Kontrolleri hastane ortamında sürecektir. Feti Yıldız, fırtınalı yılların yıkılmayan kalelerindendir. Çok badireler atlatmıştır. Bugünleri de atlatacak, mücadelesine kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA




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