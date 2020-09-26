Milletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir hayatını kaybetti
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir, hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.
Bir süredir kanserle mücadele eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Sevilen bir kişilik olan Gelir'in ölümü siyaset dünyasında hüzne sebep oldu. Çok sayıda milletvekili Furkan Gelir için ailesi ve arkadaşlarına taziye mesajı yayımladı.
FURKAN GELİR KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?
Furkan Gelir,AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı olarak görev yapıyordu. Gelir, kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.
Gelir'in ölümü nedeniyle çok sayıda vekil taziye mesajı yayımladı. İşte o mesajlar:
Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn
AK Parti Malatya Milletvekilimiz Sn. Hakan Kahtalı’nın danışmanlığını yapan Furkan Gelir kardeşimizin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma ALLAH'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn— Osman Güder (@osmangudertr) September 26, 2020
AK Parti Malatya Milletvekilimiz Sn. Hakan Kahtalı’nın danışmanlığını yapan Furkan Gelir kardeşimizin vefatını büyük bir teessürle öğrendim.
Merhuma ALLAH'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/4ZL3nQcFsc
Malatya Milletvekilimiz Sayın Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir kardeşimizin genç yaşında ebedî âleme irtihalini derin bir üzüntüyle öğrendim.— Abdullah Doğru (@abdullahdogru01) September 26, 2020
Furkan kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmet ve mağfiret, ailesine sabr-ı Cemîl niyaz ediyorum. pic.twitter.com/9haBZsZBjX
Vekilimiz @HKahtal’nın danışmanı Furkan Gelir kardeşimiz yakalanmış olduğu amansız hastalıktan maalesef kurtulamadı ve ebedi aleme göç etti— Ahmet ÇAKIR ?? (@ahmetcakir44) September 26, 2020
Efendiliği,karakteri ve çalışkanlığı ile çok sevdiğimiz Furkan evladımıza Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum pic.twitter.com/eA7if4IcUA
AK Parti Malatya Milletvekilimiz Sayın Hakan Kahtalı'nın danışmanı Furkan Gelir'e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.@HKahtal pic.twitter.com/b96MQc5OAj— Mehmet Çınar?? (@mehmetcinar44) September 26, 2020