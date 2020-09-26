Yıldırım-7 Operasyonu'nda 3 şüpheli daha yakalandıTrabzon'da fuhuş operasyonu: Gizli geçitten kaçtılarBeşiktaş, Abobakar'ı transfer ettiğini açıkladı9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi, zanlı serbest kalınca ağladıKatil, cinayeti üstlenen kadının amcasının oğlu çıktıİçişleri Bakanlığı açıkladı: 120 bin 695 kişi ehliyetini kimliğine entegre ettiMilletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir hayatını kaybettiEsenyurt'ta dehşet anları! Taksiciler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralıErzurum'da yağış var mı? Hava sıcaklığı kaç derece olacak? Erzurum hava durumu 26 Eylül CumartesiZonguldak Kömürspor - Niğde Anadolu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Milletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir hayatını kaybetti

Milletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir hayatını kaybetti

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir, hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Milletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Sevilen bir kişilik olan Gelir'in ölümü siyaset dünyasında hüzne sebep oldu. Çok sayıda milletvekili Furkan Gelir için ailesi ve arkadaşlarına taziye mesajı yayımladı.

FURKAN GELİR KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Furkan Gelir,AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı olarak görev yapıyordu. Gelir, kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Gelir'in ölümü nedeniyle çok sayıda vekil taziye mesajı yayımladı. İşte o mesajlar:

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn 
AK Parti Malatya Milletvekilimiz Sn. Hakan Kahtalı’nın danışmanlığını yapan Furkan Gelir kardeşimizin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma ALLAH'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

 

 

 

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT