Milletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Sevilen bir kişilik olan Gelir'in ölümü siyaset dünyasında hüzne sebep oldu. Çok sayıda milletvekili Furkan Gelir için ailesi ve arkadaşlarına taziye mesajı yayımladı.

FURKAN GELİR KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Furkan Gelir,AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı olarak görev yapıyordu. Gelir, kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gelir'in ölümü nedeniyle çok sayıda vekil taziye mesajı yayımladı. İşte o mesajlar:

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn

AK Parti Malatya Milletvekilimiz Sn. Hakan Kahtalı’nın danışmanlığını yapan Furkan Gelir kardeşimizin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma ALLAH'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn

AK Parti Malatya Milletvekilimiz Sn. Hakan Kahtalı’nın danışmanlığını yapan Furkan Gelir kardeşimizin vefatını büyük bir teessürle öğrendim.



Merhuma ALLAH'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/4ZL3nQcFsc — Osman Güder (@osmangudertr) September 26, 2020

Malatya Milletvekilimiz Sayın Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir kardeşimizin genç yaşında ebedî âleme irtihalini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Furkan kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmet ve mağfiret, ailesine sabr-ı Cemîl niyaz ediyorum. pic.twitter.com/9haBZsZBjX — Abdullah Doğru (@abdullahdogru01) September 26, 2020

Vekilimiz @HKahtal’nın danışmanı Furkan Gelir kardeşimiz yakalanmış olduğu amansız hastalıktan maalesef kurtulamadı ve ebedi aleme göç etti



Efendiliği,karakteri ve çalışkanlığı ile çok sevdiğimiz Furkan evladımıza Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum pic.twitter.com/eA7if4IcUA — Ahmet ÇAKIR ?? (@ahmetcakir44) September 26, 2020