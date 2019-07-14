Milletvekili İshak Gazel: "15 Temmuz, milletimizin yazdığı büyük bir destandır"

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "15 Temmuz, haddini aşmış bir ihanet şebekesi olan FETÖ'nün milletin iradesine, özgürlüğüne karşı nasıl gözünü karartabileceğine bir örnek ve bu saldırıya karşı milletimizin yazdığı gelecek nesillere aktaracağımız büyük bir destandır" dedi.

Gazel, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz gecesi bu milletin yaşadığı en uzun geceydi. Türk milletinin yıldızının parladığı andı. Millet yiğit liderinin arkasında darbeye ve işgal girişimine "dur" dedi. İradesine çökmeye çalışanların yüreğine korku saldı. O gece büyük bir destan yazıldı.Kimsenin yüreğinde zerre miktarı korku yoktu. Darbe girişiminin aynı zamanda işgal girişimi olduğundan da kimsenin tereddütü yoktu. Bu destan bu toprakların ilelebet milletimizin olacağının mührüdür. Aynı zamanda mazlum coğrafyalara bir umuttur. 15 Temmuz haddini aşmış bir ihanet şebekesi olan FETÖ'nün milletin iradesine, özgürlüğüne karşı nasıl gözünü karartabileceğine bir örnek ve bu saldırıya karşı milletimizin yazdığı gelecek nesillere aktaracağımız büyük bir destandır. 15 Temmuz günü milletimizin gösterdiği kararlılık ülkemizin yükselmesini istemeyen güçlere karşı da bir derstir. 3. yıl dönümü nedeniyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize Allah'tan selamet diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA