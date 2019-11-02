Milletvekili Karaaslan’dan Rektör Aydın’a tebrik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Samsun Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Mahmut Aydın'ı ziyaret etti.

Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay ve AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Rektör Mahmut Aydın'ı Samsun Üniversitesinin kuruluş ve yapılanması hususunda gösterdiği gayreti nedeniyle tebrik etti. Samsun Üniversitesinin yeni açılan bölümleri ve gelecek vizyonu hususunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaret samimi bir sohbet ortamında gerçekleşti.

Kaynak: İHA