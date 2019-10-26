Milletvekili Kavuncu gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, "Ortak paydamız Türkiye ve Çorum. Ortak amaç Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durması, barış ve huzur içinde bir ülke olması" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda milletvekili Kavuncu, ülke ve Çorum gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekâtı'nın ideolojilerin bir kenara bırakılarak ortak payda Türkiye üzerinde birliktelik sağladığını vurgulayan Kavuncu, "Barış Pınarı Harekâtı sağdan sola herkesi birleştirdi. İdeolojilerde anlaşamayabiliriz. Ancak ortak payda Türkiye olunca birlik yaşandı. Kıbrıs Harekâtı 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Barış Pınarı'nda birliktelik sağlandı. Ankara'da sadece HDP Meclis'i terk etti. Muhalefet anlamında İyi Parti, CHP ve AK Parti bir araya geldi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye aleyhine aldığı karar hep birlikte kınandı. Zor ve dar günlerde milli ve yerli olanda birleşiyoruz. Ortak paydamız Türkiye ve Çorum. Ortak amaç Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durması, barış ve huzur içinde bir ülke olması" diye konuştu.

Milletvekili seçildikten sonra yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiğini dile getiren Kavuncu, haftanın içi Ankara'da meclis çalışmalarına aktif olarak katılırken, hafta sonunu da seçim bölgesi Çorum'da vatandaşların taleplerini dinlediğini, ithal değil yerli ve milli bir vekil olarak Çorumlunun yıllardır dertleriyle dertlendiğini, tasa ve sevinciyle hemhal olduğunu ifade etti.

Çorum'un taleplerini ekonomi, tarım ve turizm başlıklarında toplayan Kavuncu, "Çorum'un talebi ekonomik. Milli gelir, devlet imkânlarından ortak ve adil yararlanmayı istiyoruz. Çorum hak ettiği yatırım ve hizmetleri alırsa bölgesinin yıldızı olur. Çorum sanayide rüştünü ispat etti. Sanayiye destek verilmesi gerekiyor. Sulu tarıma destek verilerek nitelikli tarımın yaygınlaştırılması lazım. Turizm potansiyeli açısından Türkiye genelinde Çorum ilk 10'a girer. Rakibimiz Kayseri, Denizli, Bursa, Kocaeli olmalıdır. Çevre illerde Samsun dahil kendi ölçeğimizde daha iyiyiz. Sanayiye teşvikler verilmeli. Mesela Karadeniz Bölgesi illerine yatırım desteği sağlayan DOKAP var. Bölgeyi ihya etmiş. Buna benzer projeler üreteceğiz. Çorum'da 230 bin dönüm sulanabilir tarım arazisi var. 120 bin dönümü sulanabiliyor. Yeni baraj yatırımları ile 40 bin dönüm daha devreye alınacak. 80 bin dönem arazi susuz. Turizm konusunda 8 bin yıllık tarihe sahibiz. Hitit medeniyetinden yayla turizmine kadar alt yapının bitirilmesi gerekiyor. Çorum'u destinasyon ve tur ağına dahil etmeliyiz. Kentin reklamını çok iyi yapmalıyız. Dün şehir için ihtiyaç olmayan şey bugün hayatımızın vazgeçilmezi oluyor. Havaalanı da böyle. 15-20 yıl içinde Türkiye'de havaalanı olmayan il kalmayacak. Ama üniversitede olduğu gibi havaalanı kurulmasında geç kalmamalıyız" şeklinde konuştu.

Geçmişte kente üniversite kurulmasında geç kalındığını anlatan Kavuncu, "Hitit Üniversitesi niteliksel eğitimde başarılı ama bugün 50-100 bin öğrencisi olan üniversite olmak isterdik. Her ile üniversite kurulurken biz üniversiteyi aldık ve geç kaldık. Bir üniversitenin nitelikli üniversite olması yılları alıyor. Hiçbir zaman 100 bin olamayız. Isparta'nın nüfusu 100 bin. Ama üniversitesi yıllar önce kurulduğu için öğrenci sayısı yüksek. Şurada var, burada yok demek yerine bizim Çorum olarak hak ettiğimizi ifade etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Havaalanı ve Hızlı trenin takipçisiyiz"

Çorum'a havaalanı yapılmasının birinci öncelikleri olduğunu açıklayan Kavuncu, "Hızlı trende geç kaldık. Devlet politikası olarak Ankara'dan kalkan tren Çorum'dan geçip Samsun'a ulaşmalıydı. Biz konforumuz için değil, ekonomik anlamda tren ve havaalanı istedik. 20-30 yıl öncesine kadar Çorum'da işsizlik sorun değildi. Alt yapı ihtiyaçlarımız karşılanmadığı için ürettiğimiz ürünü pazarlayamıyoruz. Haksız rekabete uğruyoruz. Hızlı tren yatırım programına alınarak proje ihalesi gerçekleştirildi. Ancak ekonomik dalgalanmalar nedeniyle yavaşladı. Çin ile ortak yapım konusunda görüşmeler olduğu söyleniyor. Hızlı trenin takipçisiyiz" diye konuştu.

Çorum'a acemi birliği kurulması için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar söz verdiğini hatırlatan Kavuncu, ancak yaşanan gelişmeler ve ülke gündeminin yoğunluğundan dolayı bu konuda şu ana kadar somut bir adım atılmadığını kaydetti. Çorum'un savunma sanayisine tedarikçi olması için teşvik sağlanması gerektiğini dile getiren Kavuncu, Çorum'un DOKAP benzeri projelere dahil edilmesi için çalışma yaptıklarının altını çizdi.

Siyasi ikbal anlamında asla yarını düşünmediğini anlatan Kavuncu; "HİTÜ Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 1 milyar lira yatırımla Cumhuriyet tarihinde kente tek kalemde yapılan hizmeti. Kırkdilim tüneli de ikinci büyük yatırım arasında yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüştük. Çok ciddi kazanımlarımız oldu. Yeni şehir stadımız yapıldı. Buraya yapılan harcama için kaynak sağlanıyor. Eski stada kongre ve kültür merkezi dahil devlet gereken şeyi yapacak. Belediye başkanımızın projelerine destek vereceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımızı ilimize davet ettik. Üst düzey bürokratlarla gelecek. Önümüzdeki süreci en iyi ve en verimli şekilde geçirmeyi umut ediyoruz. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadâ bırakmaktır. Beyin ağızdan emir alır. Gazi Caddesi'ne çıktığımda alnım açık ve dik yürüyecek şekilde ilkesel çalışıyoruz. Allah beden ve ruh sağlığı versin, hep birlikte çalışalım. Çorum'da valisinden rektörüne, belediye başkanından milletvekiline ve teşkilatlara kadar herkes dersine iyi çalışacak. Çorum'un hak ettiklerini alacağız" dedi.

Toplantı sonunda Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, basın sektöründe yaşanan sorunlar ve talepleri içeren dosyayı milletvekili Kavuncu'ya sundu.

Kaynak: İHA