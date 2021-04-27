Milletvekili Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 1111.05

Meslek Adı : Milletvekili

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar

Meslek Grubu : Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler

Meslek Birim Grubu : Kanun Yapıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : Milletvekili, demokratik ülkelerde genel seçimler ile seçilerek parlamentoda halkı temsil hakkı kazanan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : III. GÖREV VE İŞLEMLER: Milletvekili, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmak,

b) Bakanları ve Bakan Kurulunu denetlemek,

c) Kanunlar çerçevesi içinde belli konularda Bakanlar Kurulu'na kararname yetkisi vermek,

d) Para basılmasına karar vermek,

e) Savaş ilan etmeye karar vermek,

f) Kesin hesap ve bütçe kanun tasarılarını görüşüp kabul etmek,

g) Uluslararası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,

h) Anayasamızın on dördüncü maddesindeki fiiller haricindeki suçlardan dolayı mahkum olmuşlar hakkında özel ve genel af ilanına karar vermek,

i) Mahkemelerce verilmiş ve kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek,

j) Anayasamızdaki diğer maddelerinde öngörülen salahiyetleri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Milletvekili Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Radyoloji Teknisyeni (Radyasyon Onkolojisi) mesleği için “3211.08” kod olarak kullanılır iken Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarım Uzmanı mesleği için “2163.32” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Milletvekili Meslek Kodu “1111.05” olarak belirlenmiştir.