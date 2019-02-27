Milletvekili Özboyacı genç meclis üyesi adaylarıyla buluştu

KOCAELİ(AA) - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Konya Milletvekili Selman Özboyacı Kocaeli'de aday gösterilen genç meclis üyesi adaylarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Özboyacı, listelerinde en çok genç adaya yer veren partinin AK Parti olduğunu belirterek, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu davanın başında olduğu sürece gençlerin partinin en önemli yapı taşlarından biri olacağını ifade etti.

Listeye giremeyenlerin küsüp darılmaması gerektiğini kaydeden Özboyacı, "AK Parti meclis üyeleri listelerinin yüzde 15'i gençlerden oluşuyor. Bu diğer partilerde görülmeyen bir durum. Bugün AK Parti'de 35 yaşın altında 15 milletvekili, 30 yaşın altında 6 milletvekili arkadaşımız görev yapıyor. 2019 yerel seçimlerinde 2 bin 319 genç arkadaşımız meclis üyesi adayı olarak gösterildi." diye konuştu.

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kollarının ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Özboycı'nın yanı sıra AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyeleri İslam Arslan ve Baki Özdemir katıldı.





Kaynak: AA