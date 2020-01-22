Milletvekili Sazak Eskişehir’deki asbestli köyler konusunu TBMM gündemine taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, asbest ile ilişkili hastalıkları ve Eskişehir'deki asbestli köylerin durumuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi sundu.

Milletvekili Sazak, önergesinde, Eskişehir'deki asbest ile temas halindeki köyler ve asbest ile ilişkili hastalıkların bölgesel dağılımını sorarak, yasaklandığı bilinen asbestin günümüzdeki maruziyetinin önlenmesi adına çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. 31 Aralık2010 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik ile asbestin yasaklandığının altını çizen MHP'li Sazak, Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu tarafından 2013 yılında hazırlanan Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Raporu'na göre; Eskişehir'deki 48 köyün asbest ile temasının halen devam ettiğini vurguladı.

Mihalıççık'ta asbestin etkisi sürüyor

Mihalıççık ilçesindeki Tatarcık köyüne 30 yıl önce terk edilen asbest maden ocağına da değinen MHP'li Sazak, soru önergelerinde "Asbestle temas sonrası görülen akciğer hasarının yaklaşık 20 yılda ortaya çıktığı bilimsel bir gerçek olarak tanımlanmıştır. Asbest Eskişehir'de bazı köylerde de sıva ve boya malzemesi olarak yaygın olarak kullanılmaktaydı" ifadelerine yer verdi.

Üç Bakana yöneltilen sorular

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a şu soruları yöneltti.

"Ülkemizde asbest ve ilişkili hastalıkların insidansı ve bölgesel dağılım oranları nelerdir? Asbest açısından en riskli bölgelerin tayini hangi parametrelere göre belirlenmektedir? Asbeste bağlı en ağır ve en nadir rahatsızlık olan mezotelyoma tümörlerinin sıklığı tek belirleyici olarak mı ele alınmaktadır? Asbeste bağlı diğer akciğer hastalıkları nasıl kategorize edilmektedir? Ülkemizde mezotelyama vakalarının en sık görüldüğü il veya illerimiz, ilçe ve köylerimiz saptanmış mıdır? Saptandıysa hangileridir? Saptanan coğrafi bölgelerimizde asbeste maruziyetine karşı önlem alınmış mıdır? Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar konu hakkında bilgilendirilmiş midir? Eskişehir'de yaşayan insanların asbestle ilgili hastalık geçirme istatistikleri ve mevcut köylere dağılımı nedir? Ülke genelinde ve Eskişehir'de görev yapan özellikle göğüs hastalıkları uzmanları bölgenin asbest dağılımıyla ilgili tanı koyarken değerlendirmeyi kolay ve doğru yapabilmek adına bilgilendirilmekte midir? Asbest maruziyetiyle ilişkilendirilebilecek vakalar ve asbest maruziyeti olan hastalar Bakanlığınız bünyesinde toplanıp, ileriye yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri adına değerlendirilmekte midir? Ülke genelinde asbest ile teması halen devam eden yüzlerce köy için bir önlem alınmış mıdır? Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara bilgilendirme yapılmış mıdır? Eskişehir'de asbest ile teması halen devam eden köylerin asbestten arındırılmış bir alana taşınılması veya asbestten arındırarak yeniden yapılandırılması planlanmakta mıdır? Eskişehir'deki köylerin tarım topraklarında asbest ili ilgili saha araştırması yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu araştırmanın sonuçları nelerdir? Topraklarda yüksek oranda asbest bulunması halinde yapılan çalışmalar nelerdir? Bakanlığınız tarafından asbest ile temasın azaltılması için yapılan çalışmalar nelerdir?"

Kaynak: İHA