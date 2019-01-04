Milletvekili Subaşı: "Farklı yollara başvuranlar kesinlikle kaybedecektir"

AK Parti Balıkesir Milletvekilli Yavuz Subaşı, "Aba altından sopa göstermiyorum, direkt söylüyorum; aday belirleme süreci ile alakalı farklı yollara başvuranlar kesinlikle kaybedeceklerdir" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir ve Mustafa Canbey ile AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Gönen'de Gönenli Mehmet Efendi'yi Anma paneline katıldı.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve AK Parti Balıkesir Milletvekilleri ilk olarak AK Parti Gönen İlçe Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Balıkesir Milletvekili Gönenli Yavuz Subaşı, yaptığı konuşmada "Son günlerde AK Parti Gönen Belediye Başkan Aday Adaylığı yarışına giren arkadaşlarımın yanlış kanılara girdiğini gördüm. Sırf bu yüzden bir aydır Gönen'e gelmiyorum. Şu benim yakınım bu benim arkadaşım diye bir şey yok bir tek şey var o da burada aday adayı olan 13 arkadaşım da benim başkan adayımdır. Sayın Cumhurbaşkanım kimi aday olarak gösterirse onunla hep birlikte AK Parti bayrağını daha yükseklere taşıyacağız. Aba altından sopa göstermiyorum, direkt söylüyorum; aday belirleme süreci ile alakalı farklı yollara başvuranlar kesinlikle kaybedeceklerdir. Bunu böyle bilin, nereden biliyorsunuz bu aday adayların haricinde bir ismin çıkmayacağını. Önümüzdeki hafta içerisinde kesin aday belirlemesinin tamamlanacağı inancındayım" dedi.

"Büyükşehiri kazanacağız"

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ise "Gönen bizim için çok önemli, Sayın Vekilimiz Yavuz Subaşı'nın da değindiği gibi bir tek amacımız var o da, AK Parti'nin oy oranlarını arttırmak. Bunun için çalışacağız ve 20 ilçe ile birlikte Büyükşehiri de kazanacağız. Bugün burada bulunma sebebimiz Merhum Gönenli Mehmet Efendi'yi Anma Paneli'ne katılmak. İleriki günlerde sizlerle ve AK Parti Gönen Belediye Başkan Adayının belirlenmesi ile birlikte çalışmalar sürdüreceğiz" dedi. Daha sonra AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir ve Mustafa Canbey de selamlama konuşması yaptı.

Vekiller ve AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, AK Parti Gönen İlçe Başkanı Mustafa Ergun, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Gönen İlçe Müftülüğü ve Gönen Belediyesi tarafından hazırlanan ve Moderatörlüğünü Araştırmacı Gazeteci Yazar Mehmet Kamil Berse'nin yaptığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Emekli Üyesi Recep Akakuş ve Sultan Ahmet Camii Emekli İmam Hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun konuşmacı olduğu Gönenli Mehmet Efendi'yi Anma Paneline katıldı.

Kaynak: İHA