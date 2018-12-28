Milletvekili Taş hayvancılık yatırımlarına yüz 50 hibe desteği verileceğini söyledi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) bölge illerinde yapılacak hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verileceğini açıkladı.

2019-2023 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığına yapılacak projelerle ciddi manada katkı sağlandığına dikkat çeken Milletvekili Yakup Taş, desteklemenin bölgedeki vatandaşlarımıza önemli katkısı olacağını belirterek, "İşletmesi en az 1 yıldır aktif olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı sistemlerine kayıtlı olan yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır veya ağıl yapımı, tadilatı, damızlık boğa veya koç-teke alımı ile makine alet ve ekipman alımına hibe desteği verilecek. Bu karar kapsamında yeni ahır, ağıl yapımı veya tadilatı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımı yatırımlarında yüzde 50 hibe desteği verilecek. Başvuruları onaylanan gerçek veya tüzel kişi yatırımcılar, yatırım konularının her birinden bir defa yararlandırılacak. Yatırım tutarının bakanlık bölgesel farklılıkları dikkate alarak başvuru şartlarını belirleyecek. Yatırım için ek süre verilmesinde de bakanlık yetkili olacak. Karar kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak. 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe girecek Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak tebliğle belirlenecek. Hibe desteği programı, 2019-2023 yılları arasında uygulanacak ve hibe desteğinden, kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak. Yapılacak ödemeler GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planları kapsamında bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen sermaye transferleri ödeneklerinden karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Bankaya, destekleme tutarının yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenecek. Desteklemenin hayata geçirilmesi noktasında emeği geçen, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Bekir Pakdemirli ve emeği geçen herkese çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA