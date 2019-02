Milletvekili Taşdoğan’dan Gazilik unvanı mesajı

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan Gaziantep'e Gazilik unvanının verilişinin 98. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Taşdoğan Gaziantep'in, Türk tarihinin şanlı sayfaları arasına mücadelesiyle adını yazdırmış bir şehir olduğunun altını çizdi.

Milletvekili Taşdoğan mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 8 Şubat 1921 tarihli oturumunda hemşerisi olmaktan gurur duyduğum Gaziantep'e Gazilik unvanının verilişinin 98. Yıldönümü. Gaziantep, Türk'ün kurtuluş mücadelesine önderlik etmiş bir şehirdir. Gaziantep, Türk tarihinin şanlı sayfaları arasına mücadelesiyle adını yazdırmış bir şehirdir. Gaziantep, Fransız generaline "Biz bir Antep'i geçemedik, halbuki Anadolu'da bin Antep var. Anadolu cenuptan işgal edilemez." sözünü söyletmiş bir şehirdir. Gaziantep, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bu tek Türk şehri, hiçbir yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığı ile kendini kurtardı. Ve Gazi unvanına bihakkın liyakat kesbetti. Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler." Sözüne mazhar olmuş bir şehirdir. Bugün, Türk'ün kurtuluş mücadelesine önderlik etmiş olan Gazi şehrimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanının verilişinin 98. yıldönümünün büyük bir gurur ve onurunu yaşıyoruz. Doksan Sekiz yıl önce bugün Yüce Meclis, Anadolu'nun bir köşesinde önce İngiliz'e sonrasında ermeni destekli Fransız'a karşı mücadele eden Antep'in kahramanlık mücadelesini alkışlıyor, bu kahramanlığa Gazilik nişanesi uygundur diyerek dünyaya güzel şehrimin adını Gaziantep diye ilan ediyordu. Doksan Sekiz yıl önce bugün verilen madalya, Bayrak namustur, namusumuz ayaklar altına alınmaz diye haykıran bir avuç Anteplinin, cihana Türklük adına, canhıraş haykırış nişanesidir. Doksan sekiz yıl önce bugün verilen Gazilik madalyası, her Türk'ün çocuğuna vereceği kahramanlık duygusunun mihenk taşı oldu. Doksan sekiz yıl önce bugün verilen Gazilik madalyası, dünyaya imkansızlıklar içinde haysiyet ve şeref uğruna nasıl dövüşüleceğini anlattı. Döneme şahitlik etmiş olanların ifadesiyle Gaziantep, kendi göbeğini kendi kesmiş, bu haliyle de verdiği mücadeleyle batı cephesine hem moral hem de örnek teşkil etmiştir. Göğüslerde taşınan Gazilik onuru, Gaziantepliyim diyen her fert tarafından bilinir ki gelecek nesillere, yarının emanetçisi çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır. Bugün unutmadık, Gazi şehri bizlere emanet bırakan 6 bin 317 şehidi unutmadık. Bu bilinçle tüm Gazianteplilerin onur gününü kutluyor, günün birlik beraberlik günü olduğunu, bu bilinçle umutlu yarınlar temennimi tekrarlıyor, tüm Gazianteplilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA