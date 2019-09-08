Milletvekili Taşdoğan’dan yeni eğitim sezonu mesajı

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, yayımladığı mesaj ile yeni eğitim ve öğretim yılını kutladı.

Milletvekili Taşdoğan, mesajında, "Yine bir yıl geçti ve çocuklarımız yeni bir eğitim-öğretim yılına başlıyor. Her boyutuyla gelişmiş ülkelerin ortak özelliği eğitime gereken önemi vermiş olmalarıdır. Eğitimdir ki çocuğu alır, millî ve manevî hususlarda yoğurur; ülkesine, bayrağına, milletine ve insanlığa faydalı bireyler haline getirir. Ruh ve bedenen hayatın her merhalesini yaşamaya hazır Türk genci; muhteva bakımından dolu, ülkü cihetinden şuurlu, görev bilincinden asla taviz vermeyen duruşuyla çağdaş medeniyet düzeyinin çok daha üstüne çıkmaya namzettir. Buna can-ı gönülden inanıyoruz; inancımızın kökleri ecdadımızın tarihinden beslenmektedir.

Kitap okumayan bir cemiyet asla muvaffak olamaz. Bütün öğrencilerimizden olduğu kadar velilerimizden de ricamdır, kitap okuyunuz. Zira her akşam televizyonların bir süreliğine kapanıp, ailecek kitap okuma saatinin yapıldığı evlerden ilim ve irfan adına muazzam güzellikler ortaya çıkacaktır. Okuyan bir nesil, özlediğimiz bir nesildir. Bir zamanlar dünyanın en büyük ve muhteşem medeniyetinin kurulduğu kadim bir coğrafyada yaşıyoruz. Aynı medeniyeti tekrar tesis etmenin yegane yolu okumak, yazmak, anlamak ve tefekkür etmektir. Başarının anahtarı disiplin ve çok çalışmaktır. Kıymetli öğrencilerimizin derslerini ihmal etmemeleri, öğretmenleriyle işbirliği yapmaları, saygı ve sevgi çemberinin içinde huzurlu bir eğitim yuvasında bulunmaları başarıyı artıracaktır. Öğretmenlik kutsal olduğu kadar sorumluluğu da hat safhada olan bir meslektir. Ülkemizin istikbali öğretmenlerimizin omuzlarındadır. Kendilerine başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Servis şoförlerimizin trafik kurallarına uyma hususunda çok daha dikkatli olmaları ricamızdır. Zira evlatlarımız kendilerine emanettir. Eğitim öğretmeni, öğrencisi, hizmetli kadrosu, memuru, yöneticisi, velisi, kantincisi ile topyekun bir hamledir. Bu aksiyon, takım oyunuyla, yardımlaşarak hedefe ulaşacaktır. Herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yapmalıdır.

Yüce Atatürk, hedefi belirlemiştir. İlmin ve fennin ışığında çağdaş medeniyetler düzeyine çıkma gayretimiz akamete uğramadan devam etmektedir. Başöğretmen olan Mustafa Kemal, aslında "Muallimler, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" cümlesiyle özetlemiştir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bütün öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Anne ve babalarımızın heyecanını paylaşıyorum. Her öğrencimiz değerimizdir, kaybedecek tek bir çocuğumuz dahi yoktur. Allah, hepsine zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA