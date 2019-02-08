Milletvekili Tutdere bölgede yaşanan intiharların araştırılmasını istedi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, başta Adıyaman olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan intihar vakalarının araştırılıp, yaşanan toplumsal travmaya dair önlem alınması ve sorunların çözümü için meclis araştırması istedi

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, başta Adıyaman olmak üzere, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan intihar ve cinnet vakalarını araştırmak üzere bir meclis araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

Önergenin gerekçesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinin intihar vakaları konusunda Marmara, Ege ve Akdeniz'den sonra dördüncü sıraya yerleştiği belirtildi. Bölgelerin nüfus ve yüzölçümü oranı dikkate alındığında bu oranın yüksekliğinin dikkat çekici olduğu vurgulandı.

Milletvekili Tutdere, "TÜİK'in rakamlarının yalnızca intihar sonucunda yaşanan ölümleri baz alıyor olması, fotoğrafın tamamını görmemizi engelliyor. İntihar girişimi ve ölüm sonucu bir bütün olarak değerlendirilmeli, bölgede bu yönde bir araştırma yapılmalıdır. Çevremizde ve basında neredeyse her gün bir intihar ya da cinnet vakasıyla karşılaşırken, bu sorunu görmezden gelerek çözemeyiz. Toplumumuzu derinden sarsan, insanların mücadele azminin azaldığının kanıtı olan intihar vakalarının nedenlerinin tespiti yapılmak zorundadır" diye konuştu.

TÜİK verilerine göre, 2017'de bölgede 299 intihar vakası yaşandığı da vurgulandı.

Kaynak: İHA