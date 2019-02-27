Milletvekili Tutdere katı atık tesisini sordu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, katı atık tesisinin yapılmamasıyla ilgili konuyu meclise taşıdı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, katı atık tesisinin yokluğu halk sağlığını tehdit ettiğini ve yoğun çevre kirliliğine yol açtığını kaydederek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un cevaplaması için mecliste soru sordu.

Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman'da yapımına 2011 yılında başlanan fakat Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporundaki eksiklikler, yanlış yere yapılması ve sivil toplum kurumlarının itirazıyla İdare Mahkemesince durduruldu. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunan vahşi atık depolama alanına ilin tüm ilçeleri ve köylerinden çöpler yığılıyor. Bu alanın hem hastanenin hem de Türkiye'nin 6. Büyük barajı olan Atatürk Barajı'na çok yakın olması halk sağlığını tehlikeye atıyor. Adıyaman 2017 Çevre Durum Raporu'na göre il genelinde evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan alıcı ortamlara verilmesi yüzünden yer altı suları da kirleniyor" dedi.

Milletvekili Av. Tutdere 2019 TBMM Bütçe görüşmeleri sırasında, Çevre Şehircilik Bakanı'na katı atık tesisi yapımı yönünde bir planları olup olmadığını sordu.

Milletvekili tTutdere, Bakan Murat Kurum'un projenin daha önce bölgedeki itirazlar sonucunda durdurulduğunu hatırlatarak, yerel yönetimlerin itirazları göz önüne alarak yeniden başvuruda bulunma yolunun açık olduğunu, fakat herhangi bir başvuru girişiminde bulunmadıklarını belirttiğini söyledi.

Kaynak: İHA