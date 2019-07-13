Milletvekili Tutdere muhtarlar ile sorunları konuştu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve parti teşkilatı köy muhtarları ile kırsal kesimin sorunları üzerine bir araya geldi.

CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ve parti yöneticilerinin katılımı ile muhtarlarla bir araya gelen Milletvekili Abdurrahman Tutdere, sorunların çözümü için birlik beraberlik mesajı verdi.

Toplantının açılışında konuşan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Sizlerle halkımızın size vermiş olduğu yetki doğrultusunda sizlerle birlikte halkımızın sorunlarına çözüm bulmaya gayret edeceğiz. Muhtarlık benim ve partim için çok önemlidir. Muhtarlar vatandaşın bizzat tanıyarak oy verdiği kişilersiniz. Halkımız için çok önemli görevler ifa ediyorsunuz.

Ben seçildiğim günden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkımızdan ve muhtarlardan gelen sorunların çözümü noktasında elimizden geldiğince çaba ve gayret gösteriyoruz. Bu toplantımızda siyaset yapmayacağız. Amacımız hedefimiz Adıyamanınımızın sorunlarını konuşan tartışan bir çalışma ortamı oluşturmaktır. Hem muhtarlarımızla bir araya gelmek, hem de köylerimizin sorunlarını çözüm noktasında milletimizin derdine derman olmaktır. Köylerimizde sorunlar var. Adıyaman'ın yıllardan beri gelen sorunları var. Bizler bu sorunların farkındayız ama biz güç birliği yapamıyoruz. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun, ortak paydamız Adıyaman olan ortak akılla hizmet etmektir. Burada iş muhtarlara, siyasilere, bürokratlara, sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Bu sorumluluk hepimizin ve herkesin bu taşın altına elini koymak durumundadır.Dertlerimiz ortak, sorunlarımız ortaktır. Düşüncemiz ne olursa olsun Adıyaman hepimizindir. Biz bu dönem bu modeli hayata geçirmek zorundayız. Biz dayanışma içerisinde olursa sorunları kısa sürede çözeriz. Çevremizdeki iller gelişirken biz geride kalıyoruz" dedi.

Milletvekili Tutdere, 15 Temmuz ile ilgili ise, "Memleketimizdeki anayasal düzene ve hukuk düzenine, birlik ve beraberliğimize uzanan darbeleri ve darbeye teşebbüs edenleri kınıyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey bir daha olmaz" diye konuştu.

İl Başkanı Deniz Çakmak ise konuşmasında muhtarların kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Muhtarlarımız bir nevi halk ile siyasilerin arasında köprü vazifesi sağlıyor. Amacımız sorunları sizlerin ağzından duyup bunu ilgililere ve iletmektir. Yeni seçilen muhtarlarımızla da tanışmak istedik. Yoğun bir seçim temposu yaşandı. Muhtarlarımızla bu tür çalıştayları birkaç ayda bir yenilemek toplum için güzel şeyler yapmaktır. Kentimizin sıkıntılarını vekilimiz mecliste dile getiriyor. Sizlerinde sorunlarınızı dile getirmenizle sorunların çözümü noktasında daha hızlı ve yerinde hareket edileceğine inanıyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından köy muhtarları kendi bölgelerinin sorunlarını dile getirerek, çözüm önerileri konusunda görüşlerini aktardı.

Kaynak: İHA