Milletvekili Tutdere’den onkoloji uzmanı açıklaması

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın tek kapsamlı hastanesi olan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 ayı aşkın süre sonra onkoloji doktorunun atanmasının sevindirici olduğunu söyleyerek açıklamalarda bulundu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kentin kapsamlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 ayı aşkın süre sonra doktor atanması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geç olsa da bir onkoloji doktoru ataması yapıldığı için memnunuz. Doktorun atanmasına kadar olan süreci an be an takip ettik. Sağlık Bakanlığına soru önergesi vermenin yanı sıra, sürekli iletişimde kaldık. Önemli olan hastaların mağdur olmaması ve böyle bir doktor eksikliğinin bir daha yaşanmaması. İlimize atanan doktorumuz İbrahim Çil'e yeni görevinde başarılar diliyoruz. Umarız hastanemizde doktoru olmayan tüm gerekli birimlere doktor ataması yapılır" diye konuştu.

Kaynak: İHA