Milletvekili Yavuzyılmaz'dan maden şehidi yakınları için kanun teklifi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kömür madenlerindeki iş kazalarında ölen sigortalıların yakınlarına tanınan "kamuda istihdam" hakkının sadece 2003-2014 yılları arasında ölen işçilerin yakınlarına verilmesiyle ilgili süre sınırının kaldırılması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Geçen yıl TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun tasarısının 73'üncü maddesiyle 10 Haziran 2003 tarihi ile 13 Mayıs 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmelerine imkan sağlandı. Kömür madenleriyle bilinen Zonguldak'ta yasaya getirilen tarih sınırlandırılması, yasadan yararlanamayan maden şehidi yakınları tarafından tepkiyle karşılandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Başkanlığı'na yasadaki tarih sınırlandırılmasının kaldırılması için "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin" kanun teklifi verdi.

'TÜM MİLLETVEKİLLERİNİN ORTAK HASSASİYETİDİR'

Milletvekili Yavuzyılmaz, yasa tasarısıyla birlikte maden şehidi yakınlarını arasında yapılan ayrımın sosyal devlet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığını söyledi. Bu durumun Zonguldak'ta ki maden şehidi yakınları arasında ciddi eşitsizlik yarattığına dikkat çeken Yavuzyılmaz, şöyle dedi:

"İlgili madde, maden şehitlerimiz arasında ayrımcılığa neden olarak, bu tarih aralığında şehit olmayan maden işçilerimizin yakınlarının hakkını açıkça ihlal etmektedir. Ülkemizde siyaset üstü bir şekilde ele alınan "maden şehitlerimizin haklarının korunması konusu" farklı siyasi partilerdeki tüm milletvekillerinin ortak hassasiyetidir. Kamuda istihdam edilmeyen maden şehidi ailelerinin itibarının teslimi anlamına da gelecek olan bu düzenlemeye hiç şüphesiz gazi meclisimizde temsil edilen tüm siyasi partilerin mensupları destek vererek bu haksızlığın giderilmesi noktasında ortak tavır sergileyecektir."

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DHA