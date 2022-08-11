Milletvekilleri MKYK'da anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 3 sorun çözülecek

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı 8 Ağustos Pazartesi günü AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda birçok konunun ele alındığı ifade edilirken öncelikli konular belli oldu. Buna göre koronavirüs pandemisi ve Rusya - Ukrayna savaşının beraberinde getirdiği gıda arz güvenliği konusu masaya yatırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin MKYK üyelerine yeni tarım politikaları, üreticiye dönük adımlara ilişkin kapsamlı bilgi verdiği belirtildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Toplantıda bazı milletvekillerinin Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintileri konusunu gündeme getirerek," Sürekli sahada bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Üretici kesintiler nedeniyle zor durumda. Elektrik dağıtım şirketinin yönetimi ile ilgili bir sorun yok ama altta çalışan personelden kaynaklı bir sorun olabilir. Bunlar hasadı da etkiliyor" dediği kaydedildi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i toplantıya çağırdı. Bakan Fatih Dönmez, bölgede yaşanan duruma ilişkin olarak," O bölgede kayıp kaçak yüzde 40, tahsilat oranı ise yüzde 5 civarında. Elektrik borçları ödenmediği için şirket sıkıntıya giriyor ve kesintiler oluyor" dedi. Bakan Dönmez'in sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sorunun araştırılıp çözülmesi konusunda talimat vererek," Vatandaş mağdur edilmesin" diye konuştu.

"ÜRETİCİYE EN KÜÇÜK SIKINTI VERİLMESİNİ İSTEMİYORUM"

Milletvekilleri, sulama birlikleri ile çiftçi arasında zaman zaman ortaya çıkan koordinasyonsuzluktan dolayı yaşanan sıkıntıları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarımın çok önemli olduğuna dikkat çekerek," Üreticiye en küçük bir sıkıntı verilmesini bile istemiyorum. Gerekirse buralar için yeni bir yapılanmaya gidelim" şeklinde konuştu.

ORMAN KÖYLÜLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA

Bakan Kirişçi, orman köylüleri ile ilgili çalışma yaptıklarını anımsatarak bu konudaki müjdelerin en kısa sürede açıklanacağı konusunda bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını istedi.

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