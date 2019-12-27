Milletvekillerinin maaşı asgari ücreti 10'a katlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gerçekleştirdiği dördüncü toplantıyla 2020 yılında uygulanacak asgari ücreti 2 bin 324 TL olarak duyurmuştu. Zam işçi sınıfından tepki çekerken, işveren zamdan memnun. Hükümet ise "İşçiyi enflasyona ezdirmedik" diyerek zammı kabul edilebilir buluyor.

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği asgari ücret zammı dün itibariyle duyuruldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında asgari ücretin yüzde 15,03 oranında zamlanarak 2.324 TL olduğunu duyurdu. Öte yandan TBMM'de görevli bir milletvekili, ayda 22 bin 200 TL maaş alarak bir asgari ücretlinin 9,5 katı fazla para kazanıyor.

İŞÇİNİN MAAŞI 2 BİN 324 TL OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın asgari ücret zammı ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan tebliğe göre bir işçinin günlük geçimi için ihtiyacı olan para asgari miktarda 98.10 TL olarak belirlendi. Bu miktarla birlikte bir asgari ücretlinin aylık kazancı 2.943 lira oluyor fakat kesintiler sonucunda işçiye 2.324 lira kalıyor.

MİLLETVEKİLİNİN MAAŞI 22 bin 200 TL

Kesintiler sonucu cebine 2 bin 324 TL kalan işçi, TBMM'de görevli olan bir milletvekilinden yaklaşık 10 kat daha az kazanıyor. 22 bin 200 TL'yi 2 bin 324 TL'ye böldüğümüzde çıkan sonuç 9,55 oluyor.

Asgari ücret belli oldu

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