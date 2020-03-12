Milli atıcı Ömer Akgün, Tokyo 2020'de madalya hedefliyor:

DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Diyarbakırlı milli atıcı Ömer Akgün, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kategorisinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olmak istiyor.

Ömer Akgün, ağabeylerine özenerek 14 yıl önce başladığı atıcılık sporunda büyük başarılar elde etti.

Türkiye'de düzenlenen çeşitli turnuvalarda 103 kez dereceye giren Akgün, Bakü 2017 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı. Müsabakalarda 18 kez Türkiye rekoru kıran 38 yaşındaki Ömer Akgün, Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Akgün, son olarak iki hafta önce Polonya'da katıldığı Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 630.1 puanla hem Türkiye rekoru kırdı hem de erkeklerde havalı tüfek kategorisinde olimpiyat kotasına ulaşan ilk milli sporcu unvanını aldı.

Polonya'daki turnuvanın ardından döndüğü memleketi Diyarbakır'da olimpiyat hazırlıklarına başlayan Akgün, günde 5 saat atış, 5 saat de kondisyon çalışması yapıyor.





- "Çok gururluyum"





Ömer Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özenerek başladığı sporda başarılı olmak için büyük çaba gösterdiğini belirterek, bu sayede katıldığı müsabakalarda 103 madalya kazandığını söyledi.

Olimpiyatlara katılacağı için duyduğu sevinci dile getiren Akgün, "Çok güzel bir duygu, çok gururluyum. İki şeyi çok arzuladım; birincisi olimpiyatlara katılmak, ikincisi ise madalya almaktı. İlk adımı gerçekleştirdim sıra da madalya almak var." dedi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda başarılı olmak için hazırlandığını, haftanın 6 günü antrenman yaptığını aktaran Akgün, "Günde 5 saat antrenman yapıp ardından bacaklarımın güçlenmesi için bisiklet sürüyorum. Mardin'e bisiklet ile gidip geliyorum. Ülkemi en iyi şekilde olimpiyatlarda temsil etmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.





- Mehmet Demir: "Çok çalışıp, başardı"





Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ise Ömer Akgün'ün olimpiyata katılmasının önemine işaret ederek, erkeklerde havalı tüfek kategorisinde olimpiyat kotası alan ilk Türk sporcu olduğunu söyledi.

Milli sporcunun bu başarıyı elde etmek için yoğun çalıştığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Bu sayede erkekler tüfek müsabakasında Türkiye ilk defa olimpiyatlara gitme hakkı kazandı. Milli sporcumuz daha önce Avrupa şampiyonluğu ve dünya dördüncülüğü gibi büyük başarılar elde etmişti. 2016 olimpiyat kotasını çok küçük puanla kaçırmıştı, çok çalışıp, başardı. İnşallah olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırıp, büyük başarı gösterecek."

Kurumda atıcılık antrenörü olarak görev yapan 3 kişiden 2'sinin "milli" olduğunu dile getiren Demir, "16'sı milli, 80 sporcumuz var. Spor ve olimpiyat merkezlerindeki sporcularımız gurur verici başarılar elde etti. Başarılı sporcularımızın sayısı artıyor. 2020 yılında spor kenti olarak anılacağız." ifadelerini kullandı.





- Abdurrahman Akgün: "Çok hırslanmıştı, sonunda başardı"





Antrenörü ve ağabeyi Abdurrahman Akgün de Ömer'in 52 kez milli formayla uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ettiğini aktardı.

Akgün, "Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyat kotası aldı. 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmayı kıl payı kaçırmıştı. Bu nedenle çok hırslanmıştı, sonunda başardı. Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandıracağız." şeklinde konuştu.





Kaynak: AA