Milli atlet Batuhan Altınbaş, Ramil’in 300 metre rekorunu kırdı

Milli atlet Batuhan Altıntaş, İstanbul'daki rekor deneme mücadelesinde Ramil Guliyev'in 300 metre salon Türkiye rekorunu kırdı.

İstanbul'da 11-12 Ocak günlerinde yapılan Salon Olimpik Deneme Yarışmaları'nın son gününde iki Türkiye rekoru kırıldı, bir rekor ise egale edildi.

300 metrede salon Türkiye rekoru için yarışan Batuhan Altıntaş, müsabakayı 33.30 ile tamamlarken, Ramil Guliyev'e ait 33.94'lük eski rekoru yarım saniyeden fazla geliştirdi. Altıntaş, böylece salonda 200 ve 400 metrelerde elinde tuttuğu U23 ve U20 rekorlarının yanına büyüklerde de 300 metre rekorunu eklemiş oldu.

Aynı yarışta 35.72'lik derece yapan 2003 doğumlu Emirhan Çiftçi ise U18 Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Öte yandan erkekler 60 metre engellide sezonun ilk yarışını koşan Türkiye şampiyonu ve rekortmeni Mikdat Sevler, 7.85'lik bir dereceyle bu yıl kıracağı yeni rekorların sinyalini verdi. Seçmede kendisine ait Türkiye rekorunu egale eden Mikdat, finalde ise 7.95 ile finiş gördü.

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Kaynak: DHA