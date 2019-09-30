Ramil Guliyev kimdir? | Ramil Guliyev Dünya Atletizm Şampiyonası

Milli sporcumuz Ramil Guliyev 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarı finalinde mücadele etti ve finale yükseldi.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 200 metre yarı finalinde piste çıkan Milli sporcumuz, 20.16'lık derecesiyle serisinde 2 olarak finale çıktı.

Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 22.40'da finalde koşacak.

RAMİL GULİYEV KİMDİR?

29 Mayıs 1990 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya geldi. 2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan adına mücadele etti. 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalya kazandı. 2011 yılında Türk vatandaşı oldu.

2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan adına mücadele etti.[4][5] 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalya kazandı. 200 metredeki zamanı, genç atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup en hızlı zaman Usain Bolt'a aittir.

200 metredeki zamanı, genç atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup en hızlı zaman Usain Bolt'a aittir. 2017 yılında 100 metre yarışında elde ettiği 9,97'lik derece ile 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan üçüncü beyaz atlet oldu.

Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09 luk derecesiyle 1. olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olmuş ve tarihe geçmiştir.