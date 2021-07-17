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  3. Milli atlet Pınar Akyol'dan gururlandıran başarı: Gülle atmada altın madalya kazandı!

Milli atlet Pınar Akyol'dan gururlandıran başarı: Gülle atmada altın madalya kazandı!

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atletimiz Pınar Akyol'dan güzel haber geldi. Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen final yarışında Akyol, Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Milli atlet Pınar Akyol'dan gururlandıran başarı: Gülle atmada altın madalya kazandı!

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Pınar Akyol, gülle atmada altın madalya kazandı. Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda kadınlar gülle atma finali yapıldı.

GÜLLE ATMA FİNALİ

Milli sporcu Pınar Akyol, 16.80'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Hollanda'dan Alida van Daalen 16.56 ile gümüş, Alman Nina Chioma Ndubuisi 15.71'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

 

Milli atlet Pınar Akyol'dan gururlandıran başarı: Gülle atmada altın madalya kazandı!

Kadınlar gülle atma finalinde yarışan bir diğer milli sporcu Büşra Hatun Ekinci ise 14.65 ile 7. sırayı aldı.

Milli atlet Pınar Akyol'dan gururlandıran başarı: Gülle atmada altın madalya kazandı!

3 BİN METRE SU ENGELLİ

3 bin metre su engellide Türkiye'yi temsil eden Şevval Özdoğan, bronz madalya kazandı.

Milli atlet Pınar Akyol'dan gururlandıran başarı: Gülle atmada altın madalya kazandı!

Milli atlet, 10.07.84 ile en iyi derecesini 10 saniye geliştirerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli atlet Pınar Akyol'dan gururlandıran başarı: Gülle atmada altın madalya kazandı!

Yarışı, milli sporcu Pelinsu Şahin ise 14. sırada tamamladı.

Milli atlet Pınar Akyol'dan gururlandıran başarı: Gülle atmada altın madalya kazandı!

Estonya'da devam eden organizasyonda Türkiye'nin madalya sayısı birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üçe çıktı. Mert Kahraman, 10 bin metre yürüyüşte gümüş madalya kazanmıştı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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